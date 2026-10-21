Unuka bivšeg senatora Roberta F. Kenedija, Kajl, preminula je u 42. godini, u svom domu u Vestvudu, u američkoj državi Masačusets, objavila je pogrebna služba "Burk", preneli su danas američki mediji.
Kako se navodi, sahrana Kajl Kenedi, koja je umrla 21. septembra, obavljena je u krugu porodice, preneo je USA Today.
Uzrok smrti Kajl, ćerke biznismena Majkla L. Kenedija, nije saopšten, ali se navodi da se ona poslednjih godina suočavala sa brojnim zdravstvenim problemima nakon teške povrede kičmene moždine.
- Godine koje su usledile donele su mnoge izazove, ali Kajl se borila da, uprkos svemu, sačuva svoj specifičan, suptilan humor i odlučnost - navodi se u čitulji koju je objavila pogrebna služba.
Kako se navodi, ona se takođe zalagala za prava osoba sa invaliditetom, između ostalog i svedočenjem u zakonodavnom telu države Masačusets, tokom rasprave o diskriminaciji u zdravstvenoj zaštiti osoba sa invaliditetom.
Otac Kenedijeve, advokat i biznismen Majkl L. Kenedi, poginuo je 1997. godine u nesreći tokom skijanja na planini Aspen u Koloradu.
NJen deda, demokratski političar i senator iz NJujorka Robert F. Kenedi, ubijen je 1968. godine u hotelu u Los Anđelesu.
Ćerka Kenedijeve, DŽozi, sestra bliznakinja njenog dvanaestogodišnjeg sina Konora, preminula je nekoliko dana nakon rođenja.
Iza Kenedijeve su ostali sinovi Konor i desetogodišnji Deklan, bivši suprug Lijam, majka Viktorija, brat Majkl i sestra Rori.
Godine 2020. Kenedijeva je zadobila tešku povredu kičmene moždine, što je dovelo do dugotrajne paralize, invaliditeta i drugih zdravstvenih poteškoća, navodi se u čitulji.
Nakon završetka "Milton akademije", gde je ostvarila izuzetan uspeh u izučavanju latinskog jezika, Kajl je upisala studije istorije na Univerzitetu DŽordžtaun, a pohađala je i Univerzitet Pejs, gde je stekla master diploma, kao i postdiplomsku školu za obrazovanje pri univerzitetu Harvard, gde je magistrirala u oblasti obrazovne politike i menadžmenta.
Kenedijeva je dve godine predavala u sistemu javnih škola u NJujorku, u okviru svog angažmana u neprofitnoj organizaciji posvećenoj stručnom usavršavanju nastavnika "Teach for America".
Kasnije je postala strastveni zagovornik pravednijeg osnovnog obrazovanja.
Tokom godina, u porodici Kenedi dogodilo se još nekoliko smrtnih slučajeva koji su privukli veliku pažnju javnosti.
Najpoznatiji od njih je ubistvo prastrica Kajl Kenedi, predsednika DŽona F. Kenedija, koji je ubijen u atentatu 1963. godine dok se vozio u limuzini u Dalasu.
NJegov sin, DŽon F. Kenedi Mlađi, i njegova supruga Kerolin Beset-Kenedi, poginuli su 1999. godine u avionskoj nesreći kod ostrva Martas Vinjard, u državi Masačusets.
Još jedna unuka Roberta F. Kenedija, Mejv Makin, preminula je 2020. godine zajedno sa svojim osmogodišnjim sinom Gideonom, nakon što su nestali tokom vožnje kanuom u zalivu Česapik. I Makinova i njen sin su se utopili u tom zalivu.
U decembru je u 35. godini života, nakon borbe sa akutnom mijeloidnom leukemijom, preminula i unuka DŽona F. Kenedija, Tatjana Šlosberg.
(Tanjug)