Unuka bivšeg senatora Roberta F. Kenedija, Kajl, preminula je u 42. godini, u svom domu u Vestvudu, u američkoj državi Masačusets, objavila je pogrebna služba "Burk", preneli su danas američki mediji.

Kako se navodi, sahrana Kajl Kenedi, koja je umrla 21. septembra, obavljena je u krugu porodice, preneo je USA Today. Burke Funeral Home/PLANET / Planet / Profimedia

Uzrok smrti Kajl, ćerke biznismena Majkla L. Kenedija, nije saopšten, ali se navodi da se ona poslednjih godina suočavala sa brojnim zdravstvenim problemima nakon teške povrede kičmene moždine.

- Godine koje su usledile donele su mnoge izazove, ali Kajl se borila da, uprkos svemu, sačuva svoj specifičan, suptilan humor i odlučnost - navodi se u čitulji koju je objavila pogrebna služba.

🕊️ Robert F. Kennedy's granddaughter Kyle Kennedy has died at 42. What we know: https://t.co/QOVdthArcA https://t.co/8klrtWfMHV — TMZ (@TMZ) October 20, 2026

Kako se navodi, ona se takođe zalagala za prava osoba sa invaliditetom, između ostalog i svedočenjem u zakonodavnom telu države Masačusets, tokom rasprave o diskriminaciji u zdravstvenoj zaštiti osoba sa invaliditetom.

Otac Kenedijeve, advokat i biznismen Majkl L. Kenedi, poginuo je 1997. godine u nesreći tokom skijanja na planini Aspen u Koloradu.

NJen deda, demokratski političar i senator iz NJujorka Robert F. Kenedi, ubijen je 1968. godine u hotelu u Los Anđelesu.

Ćerka Kenedijeve, DŽozi, sestra bliznakinja njenog dvanaestogodišnjeg sina Konora, preminula je nekoliko dana nakon rođenja.

Kyle Kennedy married Liam Kerr, now her ex-husband and the father of her two children, Conor and Declan. She is survived by her two sons and her extended family. Read more: https://t.co/SslVVONOhz https://t.co/y8DDllP7iX — Free Folk Nation (@FreeFolkNat) October 20, 2026

Iza Kenedijeve su ostali sinovi Konor i desetogodišnji Deklan, bivši suprug Lijam, majka Viktorija, brat Majkl i sestra Rori.

Godine 2020. Kenedijeva je zadobila tešku povredu kičmene moždine, što je dovelo do dugotrajne paralize, invaliditeta i drugih zdravstvenih poteškoća, navodi se u čitulji.

Nakon završetka "Milton akademije", gde je ostvarila izuzetan uspeh u izučavanju latinskog jezika, Kajl je upisala studije istorije na Univerzitetu DŽordžtaun, a pohađala je i Univerzitet Pejs, gde je stekla master diploma, kao i postdiplomsku školu za obrazovanje pri univerzitetu Harvard, gde je magistrirala u oblasti obrazovne politike i menadžmenta.

Kenedijeva je dve godine predavala u sistemu javnih škola u NJujorku, u okviru svog angažmana u neprofitnoj organizaciji posvećenoj stručnom usavršavanju nastavnika "Teach for America".

Kyle Francis Kennedy, an educator and granddaughter of Robert F. Kennedy, died last month at 42, a Massachusetts funeral home says. https://t.co/WdZqAOlgqW — NBC News (@NBCNews) October 21, 2026

Kasnije je postala strastveni zagovornik pravednijeg osnovnog obrazovanja.

Tokom godina, u porodici Kenedi dogodilo se još nekoliko smrtnih slučajeva koji su privukli veliku pažnju javnosti.

Najpoznatiji od njih je ubistvo prastrica Kajl Kenedi, predsednika DŽona F. Kenedija, koji je ubijen u atentatu 1963. godine dok se vozio u limuzini u Dalasu.

NJegov sin, DŽon F. Kenedi Mlađi, i njegova supruga Kerolin Beset-Kenedi, poginuli su 1999. godine u avionskoj nesreći kod ostrva Martas Vinjard, u državi Masačusets.

Još jedna unuka Roberta F. Kenedija, Mejv Makin, preminula je 2020. godine zajedno sa svojim osmogodišnjim sinom Gideonom, nakon što su nestali tokom vožnje kanuom u zalivu Česapik. I Makinova i njen sin su se utopili u tom zalivu.

U decembru je u 35. godini života, nakon borbe sa akutnom mijeloidnom leukemijom, preminula i unuka DŽona F. Kenedija, Tatjana Šlosberg.

(Tanjug)