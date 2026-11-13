Iran je rano jutros objavio da je napao američku vojnu bazu u Bahreinu, tvrdeći da je to odmazda za američki napad na iransku teritoriju. To je bio prvi pokušaj napada na vojni objekat u jednoj od zalivskih država u poslednja dva meseca.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) je kasnije objavila da su američke snage oborile dva iranska drona lansirana ka Bahreinu i da u incidentu nije bilo povređenih niti materijalne štete, piše "CNN".

🚫 CLAIM: Today, Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) said it attacked a “U.S. early-warning radar” in Bahrain. ✅ FACT: The IRGC launched two one-way attack drones toward Bahrain and both were shot down by U.S. forces. There were no injuries or damage. — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 13, 2026

- Pre nekoliko sati, snage Iranske revolucionarne garde, kao odgovor na neprijateljsku vazdušnu agresiju na komunikacioni toranj u Siriku, ciljale su i uništile radar za rano upozoravanje agresorske američke vojske u Bahreinu - saopštila je Iranska revolucionarna garda (IRGC), prema novinskoj agenciji Tasnim.

Od početka septembra Teheran se uzdržava od napada na američke vojne objekte

Iranska revolucionarna garda je dodala da je to bilo "ozbiljno upozorenje" upućeno Vašingtonu. CENTCOM je odbacio iranske tvrdnje o uništavanju radarskog sistema, rekavši da su netačne.

Iako su SAD poslednjih nedelja nastavile da napadaju iranske ciljeve oko Ormuskog moreuza, Teheran se uglavnom uzdržavao od napada na američke vojne objekte u zemljama Zaliva od početka septembra. Umesto toga, iranske snage su se fokusirale na ometanje pomorskog saobraćaja kroz strateški važan morski prolaz.

Tramp: Ne treba nam sporazum

Iranski napad dogodio se dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da Sjedinjenim Državama više nije potreban sporazum sa Teheranom i naredio svom potpredsedniku da se fokusira na druga pitanja.

- Ne treba nam sporazum sa Iranom. Ti dani su davno prošli! Imamo njihov novac, stotine milijardi dolara, i imamo njihov moreuz - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth Social".

Tramp je takođe naredio potpredsedniku DŽ. D. Vensu, koji je bio zadužen za vođenje pregovora između SAD i Irana, da usmeri "svu svoju pažnju" na iskorenjivanje korupcije i kriminala u državama i gradovima kojima upravljaju demokrate.

Iranski predsednik: Možemo dostojanstveno okončati rat

Iran je upozorio da neće pristati na dugoročni zastoj u sukobu, iako je istovremeno pod intenzivnim ekonomskim pritiskom zbog oštrih američkih sankcija i pomorske blokade.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je u ponedeljak da je vrhovni vođa Modžtaba Hamnei naredio njegovoj vladi da "okonča stanje ni rata ni mira" i rekao mu da mora da "okonča" rat sa Sjedinjenim Državama. Pezeškijan je rekao da Islamska Republika "može dostojanstveno pregovarati i dostojanstveno okončati rat".

Napadi na brodove rastu, ali nafta i dalje teče

Najnovija razmena napada dolazi u trenutku kada napadi na brodove u strateški važnom Ormuskom moreuzu dostižu rekordne nivoe.

Prema podacima koje je danas objavio Lojds List, u oktobru je zabeleženo 37 napada na brodove, što je najveći mesečni broj od početka sukoba. Najmanje 14 dodatnih napada je do sada potvrđeno u novembru, saopštila je agencija za nadzor brodarstva.

Uprkos napadima, nafta nastavlja da teče kroz Ormuski moreuz, a izvoz iz zemalja Bliskog istoka se oporavlja brže od rasta globalne potražnje za naftom.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) saopštila je danas da tržište nafte "pokazuje prve znake rebalansiranja" i da globalna ponuda nafte prvi put od izbijanja rata između Irana i Iraka premašuje potražnju.

Teheran je upozorio da bi svaka dalja eskalacija sukoba dovela do značajnog širenja iranskih napada, a potencijalno bi ciljali interesi SAD čak i u Evropi.

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