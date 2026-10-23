Nakon što je u samo dva meseca odradio čak 20 predizbornih skupova, vidno iscrpljeni 80-godišnji predsednik počeo je u svoje ionako nepovezane govore da ubacuje neartikulisane zvukove.

U jednom trenutku se činilo kao da je usred rečenice doživeo kratki spoj. Umesto da izgovori ime bivše guvernerke Niki Hejli, predsednik je ispustio čudan zvuk nalik na gušenje.

- Rekao bih da je 90 odsto razloga zašto sam uzeo guvernerku... EHHH - rekao je Tramp.

- Uzeo sam guvernerku i poslao je u Ujedinjene nacije zato što sam hteo da ovaj čovek, hteo sam da taj čovek postane guverner.

Trump makes an indescribable sound effect: "I'd say 90% of the reason I took the governor-- EUHHH" https://t.co/TO2S8P2W1g — Headquarters (@HQNewsNow) October 21, 2026

Tramp je i ranije redovno pogrešno izgovarao ili pisao njeno ime, a u poslednje vreme sve češće zaboravlja imena kandidata koje je lično došao da podrži.

Kasnije tokom govora je vojne udare na navodne krijumčare droge na moru opisao jednim od svojih omiljenih zvučnih efekata:

- Srezali smo dotok smrtonosne droge koja stiže morem za 97... piju, piju, piju. Devedeset i sedam odsto - rekao je Tramp. Ovu brojku ponavlja već mesecima, iako je zvanični izveštaji samog Pentagona uopšte ne potvrđuju.

Nakon toga činilo se kako je Tramp odustao od pretvaranja da je prolaz tankera kroz Ormuski tesnac obnovljen, a odustao je i od pokušaja da to uopšte sroči rečima.

- O, a kad Iran završi... BUM! - uzviknuo je Tramp, oponašajući rukama nagli pad.

- Nafta - dodao je.

Trump on military strikes on boats: Pew Pew Pew https://t.co/tIybC4OGuM — Acyn (@Acyn) October 22, 2026

Trampov navodni „šestonedeljni rat” protiv Irana, koji se rastegnuo na gotovo osam meseci, doveo je do dugotrajnog rasta cena energenata, što je republikance uoči nadolazećih izbora za Kongres gurnulo u velike probleme. Pritom nije pomoglo ni ukidanje sankcija na uvoz ruske nafte. Iako Tramp i dalje obećava da je kraj rata blizu, pregovori još uvek traju.

„Trampov okean” i mešanje Nobela i Pulicera

Celi skup pretvorio se u niz mučnih trenutaka, navodi Jahu njuz. Govoreći pred hiljadama okupljenih, Tramp je nepovezano pričao o tome kako želi da preimenuje Atlantski okean u „Trampov okean”, tvrdio da je trebalo da dobije „Pulicerovu nagradu za mir”, koja ne postoji. Mislio je na Nobelovu nagradu za mir, za kojom godinama žudi.

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