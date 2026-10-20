- Iskreno, Rusija je bila u redu prema Ukrajini. Nisu radili ništa preterano - izjavio je Tramp novinarima u ponedeljak, 19. oktobra.

NJegovi komentari dolaze tokom perioda žestokih udara po Ukrajini, a samo noć ranije, prema pisanju lokalnih medija, Rusija je na Kijev lansirala desetak balističkih projektila i ciljala gotovo 30 ključnih energetskih postrojenja širom zemlje.

Međutim, Tramp se na te napade nije osvrtao. Umesto toga, odlučio je da pohvali ruskog predsednika Vladimira Putina zbog navodne uzdržanosti - kako u Ukrajini, tako i u Iranu.

Na pitanje novinara da li je otvoren za opciju održavanja trojnog samita sa Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom, Tramp je odgovorio potvrdno, ali uz napomenu da takav sastanak ne bi imao veze sa Ukrajinom, je je Rusija prema njoj, kako tvrdi, „bila u redu“.

Kao glavni cilj potencijalnog susreta istakao je razgovore o nuklearnom razoružanju.

Trump: "Russia, frankly, has been fine on Ukraine. They haven't been doing much." https://t.co/1UpyCwoF1h — Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026

Upit o trojnom samitu usledio je nakon što je Volstrit žurnal izvestio kako Putin želi da iskoristi taj sastanak, na kojem ne bi učestvovao ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, kako bi obezbedio mirovni sporazum po meri Moskve.

Tramp je dodao i kako je spreman da sa kineskim liderom razgovara o Ukrajini, reakavši:

- Si je bio vrlo korektan prema Ukrajini. Nije se previše mešao, a isto važi i za Rusiju. Mogli su da naprave puno više nego što jesu i ja to cenim - istakao je američki predsednik, pri čemu je ostalo nejasno da li se ta opaska odnosi na kinesku podršku Rusiji ili na sam rat u Ukrajini.

Pohvale za Putina i za Iran

Braneći svoje nedavne dogovore sa Putinom i ublažavanje sankcija Rusiji, Tramp je objasnio kako Vašington sa Kremljom pregovara o puštanju na slobodu jednog visokoprofilnog taoca. Dodao je i kako se Rusija „vrlo dobro ponaša po pitanju Irana“.

Situacija sa Iranom je takođe dobra. Putin se drži podalje od Irana, rekao je Tramp.

- To je dobro jer Iran pritiskamo jako, i ekonomski i vojno, dok Rusija tamo, koliko vidimo, ne preduzima ništa. Mislim da je to vrlo pozitivno. Foto: Kristina Solovyova/Sputnik/Profimedia

Ipak, ukrajinski medij navodi da je teza o ruskoj uzdržanosti u potpunoj je suprotnosti sa situacijom na terenu. Rusija je blizak saveznik Irana te je obavezna da pruži pomoć Teheranu. Brojni mediji već duže vreme izveštavaju o tome kako Rusija šalje oružje Iranu, pomaže u razvoju projektila i ustupa obaveštajne podatke koji se koriste za napade na američke baze na Bliskom istoku. Ovu je saradnju još u aprilu potvrdio i general Dan Kejn, načelnik Združenog štaba Ostrva SAD-a.

Dok je Ukrajina slala svoje stručnjake kako bi pomogli u obaranju iranskih dronova na Bliskom istoku, Putin je iranskom predsedniku Masudu Pezeškijanu obećao isporuku svih „potrebnih roba“ i podršku tokom sukoba.

Uprkos tome, Tramp u svojim istupima ostavlja utisak kao da u Putinu, a ne u Zelenskom, vidi pravog saveznika. Ponavljajući svoje optužbe na račun ukrajinskog čelnika, sugerisao je da bi Ukrajina trebalo da razmisli o tome da u pregovore pošalje nekog drugog.

- Mnogo smo dali Ukrajini. Oni nama nisu dali ništa - poručio je Tramp.

Trump: "We've given a lot to Ukraine. They've given us nothing." https://t.co/Z3ayajx4HG — Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026

Uoči predstojećih izbora za američki Kongres, Tramp je napravio oštar zaokret prema Moskvi, nastojeći da smanji cene goriva na domaćem tržištu. Početkom oktobra najavio je plan o kupovini ruskog dizela, uprkos višegodišnjim sankcijama na ruske energente, i istovremeno je zatražio od Ukrajine da prestane da napada ruske rafinerije nafte.

Kritičari i zastupnici iz obe američke političke opcije upozoravaju kako je upravo rat u Iranu glavni pokretač skoka cena nafte u svetu, osuđujući dogovore koji nagrađuju Moskvu u trenucima dok ona nastavlja da razara ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu, zaključuje Kijev independent.

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