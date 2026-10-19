Prema saznanjima lista od upućenih izvora, Trampovi glavni pregovarači DŽared Kušner i Stiv Vitkof već su izneli taj predlog evropskim i ukrajinskim zvaničnicima, uključujući i samog Volodimira Zelenskog na prošlomesečnom sastanku u Kijevu, uveravajući ih da Ukrajina ponovo pokrene gasovode kojima je ruski energent godinama tekao prema Evropi kako bi se Moskva privolela na prekid rata.

Evropski zvaničnici na pregovorima navodno su ostali zatečeni tom idejom koja bi jednim potezom poništila godine mukotrpnog odricanja Evropske unije od zavisnosti o ruskim fosilnim gorivima. Međutim, Trampovi saradnici u oživljavanju izvoza gasa vide idealan deo mirovnog paketa, računajući da bi Ukrajina ponovo ubirala novac od tranzita, dok bi evropski birači, pritisnuti računima, oberučke prihvatili jeftiniji energent.

Kritičari upozoravaju da ova diplomatija pati od fatalne mane – umesto pritiska na Vladimira Putina ili slanja pomoći Kijevu, Vašington nedeljama osmišljava ekonomske pogodnosti za Rusiju, iako Moskva ni za milimetar ne popušta u svojim ratnim ciljevima. Foto: Alexander Kazakov/Sputnik/Profimedia

Bela kuća brani ustupke

Iz Bele kuće su u službenom saopštenju poručili kako rat u Ukrajini "podiže cene energenata širom Evrope i stvara teške ekonomske probleme i u Rusiji i u Ukrajini".

- Sjedinjene Države blisko sarađuju sa Ukrajinom i evropskim partnerima na sveobuhvatnom mirovnom predlogu koji uključuje ekonomske podsticaje za obe strane. Naš cilj nije samo da zaustavimo borbe nego da stvorimo uslove za trajni mir, oporavak privrede i stabilnost regiona - navodi Bela kuća.

Tramp je u međuvremenu već oslobodio Rusiju novih sankcija koje je doneo Kongres, samo nedelju dana nakon što je ukinuo zabranu na uvoz ruskog dizela. Foto: Daniel Torok/White House/Zuma Press/Profimedia

U Moskvi ne skrivaju zadovoljstvo ovakvim razvojem događaja. Putinov ekonomski izaslanik Kiril Dmitrijev izjavio je na energetskom forumu u Moskvi da je posao sa dizelom tek početak onoga što se dogovara sa Kušnerom i Vitkofom.

- Uskoro ćemo objaviti važne inicijative, led je napokon probijen - rekao je Dmitrijev, spomenuvši i planove o data centrima koji bi radili na ruski nuklearni pogon. NJujork tajms podseća da se u sklopu pregovora razmatra i prodaja međunarodne imovine naftnog diva Lukoil investicionoj grupi u kojoj učestvuje i američka vlada. Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia

Zelenski: Sledeći dogovor s Rusijom biće o gasu

Ipak, ideja o povratku ruskog gasa najsporniji je deo celog plana. Osim što bi smanjila potražnju za američkim tečnim prirodnim gasom (LNG) u Evropi, direktno bi dala vetar u leđa krajnjoj desnici poput Alternative za Nemačku (AfD), čija je čelnica Alis Vajdel u Bundestagu već zatražila uvoz ruskog gasa i nafte tvrdeći da sankcije uništavaju nemačku privredu.

Sam Zelenski, koji je oštro napao Trampa zbog popuštanja Moskvi, u razgovoru za Fajnenšel tajms otvoreno je upozorio na scenario: Foto: Maksim Bogodvid/Sputnik/Profimedia

- Pitanje je samo kad stiže novi dogovor. Možda će to biti gas. Sasvim sigurno će biti gas.

Ukrajina je prekinula transport ruskog gasa u januaru 2025. godine, svesno se odrekavši oko milijardu dolara godišnjih naknada za tranzit, dok se Evropska unija obavezala da će potpuno ugasiti uvoz iz Rusije. Ipak, suočen sa visokim cenama goriva uoči izbora za Kongres, Tramp sve otvorenije traži načine kako Rusiji olakšati plasman nafte i gasa. Izvori uključeni u razgovore otkrivaju da Kušner i Vitkof povratak gasa vide kao deo šireg paketa koji bi uključivao i pregovore o odnosima Rusije i NATO-a, bezbednosne garancije za Kijev, kao i dogovor o granicama i teritoriji. Foto: Volodymyr Tarasov/Sipa Press/Profimedia

U igri je i sabotirani gasovod Severni tok

Deo evropskih i ukrajinskih zvaničnika uveren je da Vašington u celoj priči traži i sopstvenu finansijsku korist, odnosno udeo u zaradi od transporta gasa za američke kompanije ili samu državu. U tom se kontekstu ponovo spominje i oštećeni gasovod Severni tok 2. Iako Bela kuća zvanično tvrdi da taj gasovod nije bio tema nedavnih sastanaka, upućeni izvori navode kako Trampova administracija ponovno pokretanje podvodnog gasovoda vidi kao "plod koji samo treba ubrati" nakon postizanja mira. Taj stav se podudara sa razmišljanjem Kremlja, čiji je portparol Dmitrij Peskov izjavio da je "obnova energetske saradnje u ruskom interesu, ali trenutno je možda još više u interesu samih Evropljana".

Najtvrđi otpor ovom američkom planu pruža službeni Berlin. Nemačka je do početka rata 2022. bila najveći kupac ruskog gasa, ali kada su Vitkof i Kušner prošle nedelje na Floridi ponovo izneli ideju o gasovodima, Ginter Sater, glavni bezbednosni savetnik nemačkog kancelara Fridriha Merca, žestoko se usprotivio. Evropski zvaničnici ističu kako je stav nemačke vlade potpuno jasan: ruski gas, čak i ako se preprodaje preko američkih posrednika, ostaje ruski gas i ne dolazi u obzir kao deo mirovnih pregovora. Foto: Dragan Mihajlovic/Alamy/Profimedia

"Evropa više nikad ne sme da zavisi od Rusije"

Iako su cene energenata u Nemačkoj skočile, u Berlinu naglašavaju da bi ponovno vezivanje uz ruske cevi imalo katastrofalne bezbednosne posledice i ostavilo kontinent na milost i nemilost novim ucenama Moskve.

- Evropa, a posebno Nemačka, više nikada ne sme da zavisi od ruskog gasa jer smo videli koliko je Rusija nepouzdana - upozorava bivši nemački ministar privrede Robert Habek.

Ipak, nemački zvaničnici trpe veliki pritisak kod kuće, gde proruski AfD vodi u anketama sa gotovo 30 posto podrške i otvoreno traži ukidanje sankcija Moskvi i prekid pomoći Kijevu. Foto: Michael Piepgras/Panthermedia/Profimedia

Zato evropski zvaničnici sa sve većim strahom gledaju na identične poruke koje istovremeno stižu iz Kremlja, od evropskih radikalnih stranaka i iz Trampove Bele kuće. Kancelar Merc i drugi evropski lideri već su otvoreno kritikovaliTrampovo skidanje sankcija na ruski dizel, poručivši da time ruši zajednički ekonomski pritisak Zapada na agresora.

Nekadašnji ministar Habek priznaje da je strah od američkih planova danas veći nego ikad pre:

- Nekada bih bio srećan da neka američka kompanija bude suvlasnik naše energetske mreže. Danas me je toga strah, jer vidimo da Tramp očigledno ima puno više simpatija prema Vladimiru Putinu nego prema Ukrajincima.

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