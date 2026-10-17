Ukrajinski politikolog Ruslan Bortnik smatra da bi, ukoliko se potvrde informacije o povratku ruskog generala Sergeja Surovikina u zonu specijalne vojne operacije, njegov glavni zadatak mogao da bude potpuno prekidanje energetskog snabdevanja svih velikih ukrajinskih gradova tokom zime.

Prema Bortnikovoj proceni, Rusija bi mogla da pokuša da istovremeno onesposobi snabdevanje električnom energijom, grejanje, kanalizaciju i vodovodne sisteme. Takva operacija bila bi usmerena na stvaranje humanitarne krize velikih razmera, koja bi ozbiljno ugrozila svakodnevni život stanovništva.

Cilj takve strategije, kako ocenjuje politikolog, bio bi da veliki gradovi prestanu da funkcionišu kao glavna središta ukrajinske ekonomije, vojnoindustrijskog kompleksa i državne uprave. Foto: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / Zuma Press / Profimedia

„Očigledno je da takav plan postoji i ne isključujem mogućnost da je Surovikin vraćen radi totalnog rata usmerenog na uništenje, uslovno rečeno, civilizacije, funkcionalne ekonomije i funkcionalne države na teritoriji Ukrajine“, izjavio je Bortnik.

Ipak, on ne očekuje da bi čak ni katastrofalna materijalna šteta mogla potpuno da demorališe ukrajinsko društvo. Mnogi stanovnici velikih gradova već su nabavili stanice za punjenje električnih uređaja i generatore, dok pojedinci i organizacije raspolažu alternativnim lokacijama za nastavak svojih aktivnosti.

Zbog takvih priprema, ukrajinsko društvo je, prema njegovoj oceni, već u znatnoj meri decentralizovano. To znači da prekid rada velikih infrastrukturnih sistema ne bi nužno doveo i do potpunog prestanka funkcionisanja društva. Foto: Handout / AFP / Profimedia

„Mislim da je kriza moguća, ali je potpuna katastrofa ipak manje verovatna, posebno ako se koristi konvencionalno naoružanje. Međutim, problem je u tome što Rusija može pokušati da održava takvu katastrofu na teritoriji Ukrajine godinama“, upozorio je Bortnik.

Informacije o mogućem povratku Surovikina u zonu borbenih dejstava ranije su objavili zapadni mediji. U tim izveštajima izneta su i upozorenja da bi njegov povratak mogao da označi početak novih masovnih udara na ukrajinsku teritoriju.

Ruske vlasti, međutim, nisu potvrdile informacije o povratku generala. Ruske oružane snage u međuvremenu nastavljaju planirane udare na objekte ukrajinskog vojnoindustrijskog kompleksa i energetsku infrastrukturu.

Zbog izostanka zvanične potvrde, procene o Surovikinovoj ulozi i mogućoj zimskoj strategiji Moskve za sada ostaju povezane sa informacijama o njegovom navodnom povratku i analizom mogućih ciljeva ruskih vojnih operacija.

BONUS VIDEO: