Američki predsednik Donald Tramp u intervjuu za list "Newsmax", napravio je gaf i izjavio kako je "Krim ostrvo okruženo okeanom sa sve četiri strane" (iako je u pitanju poluostrvo i to usred Crnog mora).

Šef Bele kuće dotakao se teme Krima u kontekstu analize uzroka rata u Ukrajini.

Foto: gugl mape printskrin

 

 

- Sve je zapravo počelo sa Barakom Huseinom Obamom, kada su ih naterali da se odreknu Krima. Krim je, bez sumnje, najvredniji deo Ukrajine. Znate o čemu pričam. Okružen je okeanom sa sve četiri strane, zar ne? Najlepši kutak na svetu. Ja sam građevinski preduzetnik. Znam šta je dobro zemljište. Odustali su od Krima, ali nedavno je sve počelo kada je Zelenski otišao na sastanak sa Putinom, a njihov sastanak je prošao veoma loše - primetio je Tramp.

U istom intervjuu, Tramp je oštro kritikovao Volodimira Zelenskog, optužujući ga da nije spreman da pregovara o miru u Ukrajini i nazvavši napade na ruske rafinerije nafte sramotnim.

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Foto: Iks printskrin/NEXTA, Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 

 

Ovo nije prvi put da Tramp pokaže ne baš izvanredno poznavanje geografije. Prošlog leta je pomešao Jermeniju sa Albanijom dok je raspravljao o rešenju sukoba Jerevana sa Azerbejdžanom.

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