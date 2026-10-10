Donald Tramp je imenovao Kejti Zakariju za novu potparolku Bele kuće. Konzervativna komentatorka, advokatica i savetnica za komunikacije zameniće Karolinu Livit, koja je napustila poziciju krajem avgusta.

Zaharija dolazi u Belu kuću iz "Trump Media & Technology Groupa", kompanije koja upravlja društvenom mrežom "Truth Social", gde je bila viši savetnik za komunikacije. Prethodno je kratko služila kao portparolka i zamenik pomoćnika sekretara za javne poslove u Ministarstvu za unutrašnju bezbednost SAD.

Tramp ju je opisao kao lojalnu i veoma sposobnu pristalicu koja je radila na njegovim političkim kampanjama. Zaharija je rekla da joj je velika čast da služi Trampu i američkom narodu.

Advokatica, komentatorka i dugogodišnja konzervativka

Zaharija je odrasla u Kaliforniji i diplomirala je političke nauke i pravo na Univerzitetu Peperdajn. Bila je pripravnica u Beloj kući tokom administracije DŽordža Buša.

Ranije u svojoj karijeri bavila se međunarodnim korporativnim pravom i radila u Kini, pre nego što se sve više okrenula politici, komunikacijama i televizijskim nastupima. Postala je redovna komentatorka na "Foks njuzu" i "NJuzmaksu" i opisala sebe kao dugogodišnju konzervativku.

Takođe je radila za "Fix California", konzervativnu organizaciju povezanu sa dugogodišnjim Trampovim saveznikom Rikom Grenelom. Bila je glavni savetnik tamo i bila je uključena u političke aktivnosti vezane za Trampovu kampanju.

"Pilula za abortus sadrži iste hemikalije kao one koje su korišćene u nacističkim koncentracionim logorima"

NJeno imenovanje je takođe skrenulo pažnju na neke od njenih prethodnih izjava. U diskusiji o njenom učešću u "White Rose", organizaciji povezanoj sa konzervativnim aktivistom Setom Gruberom, Zaharija je govorila o abortusu, za koji je tvrdila da je povezan sa "naporima za depopulaciju" i da ima "rasističku pozadinu".

Zatim je iznela tvrdnju da pilula za abortus sadrži iste hemikalije koje su korišćene u nacističkim logorima smrti.

WH Press Sec Katie Zacharia: The abortion pill has the same chemicals that they used in the extermination camps in Nazi Germany https://t.co/SFa3IkLVok — FactPost (@factpostnews) October 9, 2026

- Pilula za abortus sadrži iste hemikalije koje su korišćene u logorima za istrebljenje u nacističkoj Nemačkoj, da bi se zaustavio protok progesterona i prekinuo dovod kiseonika do bebe. To su iste hemikalije koje su korišćene - rekla je Zaharija.

Ova tvrdnja nema naučnu osnovu. Mifepriston, jedan od lekova koji se koristi za medicinski abortus, blokira dejstvo progesterona, hormona potrebnog za održavanje trudnoće.

Ciklon B, pesticid koji se koristio za masovna ubistva u nacističkim logorima smrti, delovao je oslobađanjem vodonik-cijanida. Mifepriston i Ciklon B nisu ista hemikalija niti imaju isti hemijski sastav ili mehanizam delovanja.

Snažna Trampova pristalica

Zakarija je godinama javna pristalica Trampa i pojavljivala se u konzervativnim medijima. Takođe je učestvovala u aktivnostima vezanim za njegovu kampanju 2024. godine, uključujući rad u politički važnim državama.

Takođe je privukla pažnju zbog sukoba u jednoj kalifornijskoj teretani oko kape "Tim Tramp 2024". Nakon što je, prema njenom iskazu događaja, zamoljena da prestane da nosi kapu na treninzima zbog žalbi drugih članova, javno je predstavila incident kao primer netolerancije prema Trampovim pristalicama.

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