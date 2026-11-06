Američki nosač aviona "USS Teodor Ruzvelt", u pratnji četiri ratna broda, uočen je na satelitskim snimcima južno od ostrva Spretli u Južnom kineskom moru, prenela je Al DŽazira, pozivajuči se na analizu satelitskih snimaka.

Putnja kretanja ukazuje na to da se ova udarna grupa uputila ka Bliskom istoku.

"USS Teodor Ruzvelt" je 27. septembra napustio pomorsku bazu San Dijego u Kaliforniji.

Zatim je pristao u američku pomorsku bazu Jokosuka u Japanu radi učešća u vojnim vežbama, nakon čega se uputio ka Južnom kineskom moru.

Američki portal Aksios preneo je izjavu jednog američkog zvaničnika da će nosač aviona, počevši od petka, provesti nekoliko dana u Singapuru i da u zonu odgovornosti Centralne komande SAD (CENTCOM) neće stići pre sredine novembra.

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