Na svega osam kilometara od turskog letovališta Fetije, nedaleko od čuvenih plaža i tirkiznih voda Egejskog mora, nalazi se nekadašnji grčki grad koji već više od jednog veka nije povratio svoj nekadašnji život. Stotine kamenih kuća bez krovova, napuštene pravoslavne crkve, školske zgrade i uske ulice svedoče o sudbini zajednice čiji su stanovnici početkom prošlog veka bili primorani da napuste svoje domove.

Reč je o Kajakeju (Kayaköy), nekada poznatom pod grčkim imenom Levisi, danas jednom od najpoznatijih gradova duhova u Turskoj. AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako njegovi kameni zidovi danas privlače turiste iz različitih delova sveta, istorija ovog mesta daleko je potresnija od prizora koji se mogu videti na turističkim razglednicama.

Nekada je bio dom za 6.500 ljudi

Prema istorijskim zapisima iz 1912. godine, u Levisiju je živelo oko 6.500 stanovnika, pretežno pravoslavnih Grka. Naselje je predstavljalo značajno trgovačko, zanatsko i društveno središte ovog dela Male Azije.

Stanovnici su imali škole, bolnicu, apoteku, poštu, prodavnice i zanatske radionice, dok su pravoslavne crkve i manje kapele zauzimale posebno mesto u životu lokalne zajednice.

O tome koliko je naselje bilo razvijeno svedoči i način na koji su građene kuće. Smeštene na strmoj padini, bile su raspoređene tako da jedna drugoj ne zaklanjaju pogled i prirodnu svetlost.

Većina je imala dva sprata, a površina pojedinačnih objekata uglavnom nije prelazila 50 kvadratnih metara. Stanovnici su imali i sistem za prikupljanje kišnice, koja se sa krovova slivala u posebne rezervoare. Olga Bryukhova / Alamy / Profimedia

Takav način gradnje omogućavao je da plodno zemljište u dolini ostane dostupno za poljoprivredu, dok su stambeni objekti zauzimali kamenite obronke.

Sporazum koji je promenio sudbinu više od milion ljudi

Propadanje Levisija počelo je tokom turbulentnih godina koje su obeležile kraj Osmanskog carstva i Grčko-turski rat, vođen od 1919. do 1922. godine.

Sudbina nekadašnjeg grčkog naselja definitivno je zapečaćena 30. januara 1923. godine, kada je u Lozani potpisana Konvencija o razmeni grčkog i turskog stanovništva.

Sporazum je podrazumevao obavezno preseljenje stanovništva prvenstveno na osnovu verske pripadnosti, a ne jezika ili nacionalnog izjašnjavanja. Pravoslavni hrišćani iz Turske morali su da odu u Grčku, dok je muslimansko stanovništvo iz većeg dela Grčke preseljavano u Tursku.

Ovom razmenom bilo je obuhvaćeno približno 1,6 miliona ljudi, uz određene izuzetke, među kojima su bili pravoslavni Grci iz Carigrada i muslimani iz zapadne Trakije.

Porodice iz Levisija, od kojih su mnoge već bile pogođene ranijim progonima i ratnim dešavanjima, ostale su bez domova u kojima su živele generacijama. NJihove kuće, crkve, imanja i radionice ostali su iza njih.

Novi stanovnici nisu želeli da ostanu

Nakon odlaska grčkog stanovništva, u ovo područje pristigle su muslimanske porodice preseljene iz Grčke. Međutim, nekadašnji Levisi nije odgovarao načinu života mnogih doseljenika, koji su se prvenstveno bavili poljoprivredom.

Umesto života na kamenitoj i strmoj padini, birali su pristupačnije predele u dolini, u blizini obradivog zemljišta. Tako je nekadašnje trgovačko središte postepeno ostajalo prazno.

Dodatni udarac usledio je 1957. godine, kada je područje Fetijea pogodio snažan zemljotres koji je oštetio veliki broj već napuštenih građevina.

Tokom narednih decenija nestali su drveni krovovi, vrata, prozori i delovi unutrašnjosti kuća. Kameni zidovi, međutim, opstali su do danas, zadržavši prepoznatljiv izgled nekadašnjeg naselja.

Pravoslavne crkve još odolevaju vremenu

Među nekoliko stotina sačuvanih kamenih građevina posebnu pažnju privlače dve velike pravoslavne crkve, poznate kao Donja i Gornja crkva, kao i ostaci brojnih manjih kapela.

Pored verskih objekata, i dalje su vidljivi tragovi nekadašnjih škola i javnih zgrada, koje pružaju uvid u svakodnevicu stanovnika pre nego što je naselje opustelo.

Istorijski deo Kajakeja danas je zaštićeno područje i funkcioniše kao muzej na otvorenom. Posetioci mogu da prolaze kamenim ulicama i razgledaju nekadašnje domove, čiji prazni prozori gledaju prema dolini.

Kajakej pripada destinacijama koje se povezuju sa takozvanim mračnim turizmom - obilaskom mesta čija je istorija obeležena ratovima, tragedijama, prirodnim katastrofama ili stradanjem stanovništva.

Iako u njegovoj neposrednoj okolini danas postoje naseljene kuće, restorani i turistički smeštaj, stari Levisi nikada više nije postao grad kakav je nekada bio.