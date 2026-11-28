Tvrdnje je izneo Dmitrij Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OESS), u vreme kada je američki predsednik Donald Tramp ponovno pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina na smanjenje vojne agresije u Evropi, piše NJuzvik.

Upozorenje je stiglo dan nakon što je Trampov zet i mirovni izaslanik DŽared Kušner izjavio da je Putin pokazao suzdržanost jer nije upotrebio nuklearno oružje protiv Ukrajine. Kušner je rekao da je ruski čelnik američkim pregovaračima garantovao da to ne namerava da učini.

Optužbe za pripremu sukoba

Poljanski je u Beču istakao vojne vežbe u blizini ruskih granica, poput vežbe "Fridom Šild 2026", i ustvrdio da su one deo priprema za zauzimanje Kalinjingrada, ruske eksklave između Poljske i Litvanije. Ruski diplomata rekao je da zapadno vojno planiranje uključuje slanje trupa u Ukrajinu, blokadu Kalinjingrada i pretnje Belorusiji, koja je bliska saveznica Moskve. Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia, Depositphotos/aleksis15

"Drugim rečima, uvežbava se direktan put u nuklearni rat sa Rusijom", izjavio je Poljanski, a prenosi ruska državna agencija TASS. "Tome smo sve bliži i zbog direktne umešanosti pojedinih zemalja NATO-a u terorističke napade na ruske civilne brodove u Baltičkom moru", dodao je.

Litvanska vojska opisala je vežbe pod vodstvom Nemačke, koje traju do 3. decembra, kao aktivnosti za poboljšanje borbene gotovosti, operativnog planiranja i saradnje saveznika. NATO i dalje istrajava na tome da je isključivo odbrambeni savez.

Napetosti na Baltiku i član 5

Izjave ruskog diplomate usledile su posle napada ukrajinskog drona na ruski teretni brod Sparta II u Finskom zalivu prošle subote. Brod je nakon napada otplutao u finske vode. Vlasnik broda je Oboronlogistika, fabrika koja pruža logističke usluge ruskom Ministarstvu odbrane. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u utorak je potvrdio da je Kijev odgovoran za napad, dok je Norveška, koja podržava Ukrajinu, pozvala na oprez pri takvim operacijama. Foto: HENRY NICHOLLS/AFP/Profimedia, Marianna Kotyk/Sipa Press/Profimedia

Napetosti između Rusije i NATO-a dodatno su se pojačale nakon što su prošle nedelje tri ruska projektila pala na teritoriju Poljske, kako je objavilo poljsko tužilaštvo. Prema članu 5 NATO-a o kolektivnoj odbrani, oružani napad na jednu članicu smatra se napadom na ceo savez, što otvara mogućnost da se sukob u Ukrajini proširi.

Kušnerove ocene i Trampovi pozivi

U intervjuu za podkast "MD Mits" objavljenom u sredu, DŽared Kušner je uglavnom pozitivno ocenio svoje interakcije sa Putinom. "Putin je do sada pokazao suzdržanost. Pristao je da neće koristiti nuklearno oružje, što je očito velika stvar, i uverio nas je da mu to nije namera", rekao je Kušner. Putinova navodna obećanja nisu nezavisno potvrđena. Kušner je Putina opisao i kao "velemajstora politike" i izrazio uverenje da ruski predsednik želi mir i obnovu odnosa sa Vašingtonom. NJuzvik je u četvrtak zatražio komentar od Stejt Dipartmenta. Foto: Jacquelyn MARTIN/AFP/ Gavriil Grigorov/AFP/Profimedia

Ove izjave kritikovao je Majkl MekFol, bivši američki ambasador u Rusiji za vreme Obamine administracije. MekFol smatra da je Putin prokockao priliku da Rusija postane velika sila mirnom integracijom u Evropu. Republikanski senator DŽon Kornin u četvrtak je takođe kritikovao Kušnerove izjave i nazvao "zapanjujućom" njegovu tvrdnju da mirovni pregovori nisu pitanje pravednosti.

Nuklearna doktrina i stanje na terenu

Tramp, koji je tokom kampanje 2024. obećavao da će rešiti rat u Ukrajini u 24 sata, u četvrtak je objavio da je tokom nedavnih razgovora u Kini pritisnuo Putina da smanji rusku vojnu agresiju. Na mreži Truth Social napisao je kako želi da Putin "povuče svu vojnu agresiju sa teritorija širom Evrope" i izrazio nadu u brzi dogovor Moskve i Kijeva. Aktuelni sukob opisao je kao "POTPUNO KRVOPROLIĆE", ali je dodao kako veruje da je dogovor moguć.

U novembru 2024. Putin je promenio rusku nuklearnu doktrinu i proširio okolnosti u kojima Moskva može da razmotri upotrebu nuklearnog oružja. To sada uključuje i odgovor na konvencionalnu agresiju koju podržava neka nuklearna sila. Rusija i Sjedinjene Države poseduju dva najveća nuklearna arsenala na svetu. Ugovor Novi START, koji je ograničavao njihove raspoređene strateške nuklearne snage, istekao je u februaru. U međuvremenu, ukrajinski predsednik Zelenski upozorio je u četvrtak da Rusija priprema još jedan veliki napad na energetsku infrastrukturu i druge ključne službe, dok se sukob u Ukrajini približava svojoj petoj godišnjici.

(Index.hr)

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