Poslednjih meseci, Francusku, Nemačku, Italiju i Španiju zahvatili su protesti. Iako nije reč o jedinstvenom koordinisanom pokretu, protesti odražavaju temeljne probleme u sve većem broju evropskih zemalja.

Raste, naime, percepcija građana da evropske vlade nisu u stanju da osiguraju pristupačno stanovanje, funkcionalne javne usluge i ekonomsku sigurnost. Taj jaz između očekivanja građana i fiskalne stvarnosti verovatno će samo rasti, prognozira američki list.

Umiranje uz jecaj

Cenu toga prva bi mogla da plati Španija u kojoj se ovog vikenda održavaju prevremeni parlamentarni izbori na kojima bi Španci mogli da svrgnu premijera Pedra Sančeza i uvesti desničarsku vladu, koja uključuje krajnje desničarsku stranku Voks.

Izbori u Španiji otvaraju vrata 2027.-oj kao izrazito značajnoj godini, jer bi devet izbora širom EU moglo potpuno da promeni lice kontinenta. Od tih devet, posebno će biti važni izbori u četiri zemlje: Francuskoj, Nemačkoj, Italiji i Poljskoj. Foto: GONZALEZ OSCAR/Alamy/Profimedia

U svakoj od tih zemalja mogle bi da se istaknu krajnje desne populističke snage koje bi mogle da okrenu svoje zemlje protiv veće integracije s EU, podrške Ukrajini i kolektivnoj evropskoj bezbednosti. Čak i ako krajnja desnica ne pobedi u potpunosti, mnoštvo izbornih ishoda moglo bi da dovede do odmaka novih vlada od Brisela i opstrukcije snažnije evropske autonomije i odbrane. Tako bi, umesto uz prasak, evropski projekat mogao da umre uz jecaj, smatra Foreign Affairs koji analizira izborne scenarije u pomenute četiri države:

Giljotina za Brisel

Najvažnija izborna trka vodiće se u Francuskoj. Nestabilno nacionalno raspoloženje te niz domaćih i međunarodnih događaja istakli su Marin Le Pen kao favorita izbora u aprilu 2027. i prvom mogućom francuskom krajnje desničarskom predsednicom od raspada Višijevskog režima 1944.

Pobeda Le Pen bila bi pravi potres za Evropu i zadala bi smrtonosni udarac cilju Brisela da postigne veću političku nezavisnost od Sjedinjenih Država i Kine putem veće evropske integracije. Tu je integraciju zagovarao Emanuel Makron koji je pozivao na "suverenu, ujedinjenu i demokratsku Evropu". Foto: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Depositphotos/psychoshadow

Le Pen je predana jednostranom, ali i nezakonitom, uskraćivanju francuskog doprinosa budžetu EU; okončanju francuske i evropske pomoći Ukrajini; ograničavanju svih troškova EU; blokiranju proširenja EU; i promeni francuskog ustava kako bi se učvrstio "nacionalni" primat u zapošljavanju i socijalnom osiguranju, koji bi delotvorno uništio jedinstveno evropsko tržište. Čak i da ne ostvari sve te ambicije, neprijateljski raspoložen Pariz lako bi mogao da spreči dalji napredak EU.

Centristi bez odgovora

Centrističke vlade su u defanzivi i izvan Francuske jer birači širom kontinenta zaključuju da te vlade nemaju rešenja za njihove probleme. Tipičan primer je Nemačka. Slab i nepopularan kancelar Fridrih Merc teško obuzdava uspon krajnje desne neonacističke Alternative za Nemačku (AfD). Povrh toga, mora da upravlja privredom koje posrće.

Agresivne kineske trgovinske prakse, ciljano usmerene na potkopavanje ključnih nemačkih sektora, vrše pritisak na nemačke firme. Nemačka privreda, usmerena na izvoz, trpi štetu od raspada međunarodnog trgovinskog sistema. Fragmentirani i nedovoljno kapitalizovani evropski bankarski sektor slabo kreditira brzorastuće nemačke startapove. Foto: Michael Brandt/Stefanie Loos,StefanBoness/Ipon/Profimedia, Depositphotos/pixpack, ordnas

Berlin bi zbog svega toga u 2027. mogao imati problema sa rastom nezaposlenosti i izbornim nezadovoljstvom na koje Mercova vlada neće imati odgovor. Tu su i podele između Mercovih konzervativaca i socijaldemokrata levog centra, koje bi koalicijskoj vladi mogle da otežaju sprovođenje bitnih reformi vezanih za penzije, poreze, zdravstvo, tržište rada, energiju i klimu.

AfD će na državnim izborima 2027. gotovo sigurno prodreti duboko u biračka tela zapadne Nemačke, dobijati na nacionalnoj važnosti i početi da deluje kao sve ozbiljniji kandidat saveznih izbora 2029. Die Linke će, sa svoje strane, nastaviti da odvlači glasove levo orijentisanih stranaka. Obe stranke tako bi mogle dodatno da podele nemački parlamenti i otežaju procese formiranja vlade, a slaba delotvornost državnih uprava - koja bi bila posledica takve vlasti - nezadovoljne birače mogla bi da podstakne na eksperimentisanje sa radikalizmom na saveznim izborima 2029.

Problemi na istoku

Izborni pritisci u Nemačkoj i Francuskoj mogli bi da zaoštre odnos između Berlina i Pariza. Nacionalističko-populistička Le Pen ne bi imala puno interesa za održavanje francusko-nemačkog "motora" evropskih integracija, a francuski prioritet smanjenja uplata u evropski budžet razljutio bi Berlin koji najviše doprinosi evropskom budžetu. Koja god bila vlada u Nemačkoj, verovatno ne bi prihvatila francuske napore slabljenja jedinstvenog tržišta ili napuštanja Ukrajine, a bez zajedničke nemačko-francuske politike i ostale zemlje članice teže bi dolazile do konsenzusa o ključnim ekonomskim i bezbednosnim izazovima.

Evropski političari zbog toga već usmeravaju pogled na istok, prema Poljskoj, i pitaju se šta "nova Evropa" može da učini ako "stara Evropa" prestane da gura EU napred? Varšava se, međutim, suočava sa vlastitim političkim problemima: Poljska 2027. ima važne parlamentarne izbore, a izborni rezultat mogao bi da dovede do pada aktuelne centrističke koalicije i stvaranja krajnje desne koalicijske vlade. Foto: Roksana Bashyrova/Alamy/Profimedia

Takva desna vlada zauzela bi više konfrontacijski pristup prema EU, posebno po pitanju migracija, budućeg EU budžeta, klimatske politike i nezavisnosti pravosuđa. Osim toga, bila bi nestabilna jer u njoj postoje neslaganja oko podrške Ukrajini i politike prema ukrajinskim izbeglicama kojih je u Poljskoj gotovo milion. Tu su i značajne ideološke te razlike unutar poljske desnice kao i netrpeljivost desnih čelnika jednih prema drugima. Pitanje je, stoga, da li bi se takva vlada uopšte mogla formirati, a ako da, koliko bi opstala?

Jednako je problematičan alternativni scenario neaktivnog parlamenta u kojem niti Građanska koalicija (KO) premijera Donalda Tuska niti desna stranka Pravo i pravda mogu da formiraju vladajuću većinu. Razultat bi mogao da bude manjinska vlada ili novi izbori sa još komplikovanih scenarija u formiranju koalicija i otezanjem pregovora. Čak i u slučaju formiranja manjinske vlade, njena zavisnost od podrške opozicije prilikom donošenja ključnih zakona ozbiljno bi ograničila donošenje političkih odluka i učinila Poljsku nesposobnom da se suoči sa rastućim bezbednosnim izazovima ili u tome da igra bilo kakvu vodeću ulogu u Briselu.

Ples po žici

Drugačiju vrstu rizika predstavlja Italija koja, za razliku od Francuske, Nemačke ili Poljske, ima relativno stabilnu vladu Đorđe Meloni, koja je uspela da pomiri svoje krajnje desno nacionalističko poreklo Braće Italije sa pragmatičnim pristupom evropskim i spoljnim poslovima. Iako Meloni ostaje favorit na izborima 2027., preti joj Roberto Vanaci, bivši padobranac i veteran ratova u Iraku i Avganistanu, koji je osnovao novu stranku Nacionalna budućnost (FN) koja od Braće Italije odvlači desne birače ogorčene na kompromise koje Meloni pravi sa Brselom.

Najgori scenario za Italiju je desna vlada Braće Italije i Nacionalne budućnosti u kojoj ova druga iskorišćava ravnotežu moći. Da bi se takva koaliciona vlada dogodila, nova stranka mora da premaši 10 posto glasova (trenutno je prema anketama na 6,5 ​​posto). U tom slučaju, koaliciono težište bi se pomaklo u desno: Meloni više ne bi imala čvrstu vlast, a Vanaci bi pojačao svoje zahteve i mogao da preti povlačenjem iz koalicije te novim prevremenim izborima, ne dobije li Italija od EU određene ustupke. U pitanju bi bila namerno konfrontacijska strategija koja ima za cilj da rastrne Meloni između zahteva ekstremno desničarske baze birača i ograničenja koja nameću EU, NATO i tržišta obveznica. Sve to sa ciljem preotimanja birača Braći Italije. Foto: Jutjub printskrin/Il Messaggero

Italija bi se mogla pretvoriti u remetilačku silu jer bi Meloni u takvoj situaciji bila prisiljena da da prioritet vlastitom političkom opstanku. To bi je moglo da podstakne na čvršće stavove prema EU, posebno prilikom donošenja odluka o Ukrajini, evropskoj odbrani i budžetu, koji jako zavisi od saglasnosti najvećih članica. Rim bi se, poput Berlina, protivio svakom povećanju budućeg EU budžeta, ali bi, poput Pariza, pružao otpor rezovima u poljoprivredi i finansiranju siromašnih regiona EU. Takva neslaganja ograničila bi geopolitičke ambicije bloka, a Meloni bi pod pritiskom koalicionog partnera mogla da počne da se protivi i cilju NATO-a o izdvajanju pet posto BDP-a na odbranu, povećanju vojne potrošnje te prihvatanju tražilaca azila iz drugih članica, što bi potkopalo EU pakt o migracijama.

Godina koju ne treba potceniti

Iz svega je jasno da izbori 2027. ozbiljno dovode u pitanje postojeći politički konsenzus, koji podupire evropsku integraciju. Rizici nisu svugde jednaki: Predsedništvo Le Pen najverovatnije je i najznačajnije za EU, a čini se da je i političku paralizu Nemačke sve teže izbeći. Poljski izbori mogli bi rezultirati umerenom vladom desnog centra, ali verovatnija je krajnje desna vlada ili period dugotrajne nestabilnosti. Najmanje je preteća putanja Italije, ali vlada zavisna od Vanacija ozbiljna je prepreka široj evropskoj saradnji.

Čak i ako sva četiri izbora ne isporuče najgore scenarije, posledice za EU su dalekosežne. Pobeda Le Pen u Francuskoj u kombinaciji sa paralizom u Nemačkoj sama po sebi stvara velike probleme za EU, što uključuje i moguću krizu tržišta obveznica u Francuskoj, koja bi se mogla preliti na evrozonu. Krenu li u istom smeru Poljska i Italija, EU bi mogla da ostane bez koalicije glavnih država i "motora" za suočavanje sa rastućim bezbednosnim i ekonomskim izazovima.

Najveća žrtva dolazećih promena bila bi Ukrajina, a posledično i sama sigurnost Evrope. Teret finansijske podrške Ukrajini pao bi na manju grupuu država članica u severozapadnoj Evropi, koje same ne mogu da nadoknade gubitak podrške velikih država.

EU je do sada preživela unutrašnje i spoljne krize jer su njine velike sile na kraju procenile da vlastite interese lakše ostvaruju saradnjom i integracijom nego pojedinačno. Opasnost 2027. leži u tome da bi izborni superciklus mogao da donese ishode koji tu praksu dovode u pitanje. Čak i ako ostane stabilna, EU bi mogla da izgubi temeljni politički konsenzus koji je od samog osnivanja omogućavao da blok funkcioniše. To ne bi bio formalni kraj EU-a, ali mogao bi da postane početak nepovratnog pada, zaključuje Foreign Affairs u svojoj analizi.

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