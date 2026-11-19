Rusija je oštro reagovala na potvrdu Francuske da povremeno šalje vojno osoblje u Ukrajinu kako bi pružili obuku i pomoć u održavanju dela naoružanja koje je Pariz isporučio Kijevu za potrebe rata. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da "to više nije podrška Ukrajini, već direktno učešće u ratu".

Francuska tvrdi da njeni vojnici i stručnjaci za naoružanje ne učestvuju u borbenim dejstvima.

- Budući da nismo u ratu sa Rusijom, ovo zapravo nisu borbene jedinice - izjavila je francuska zamenica ministra odbrane, Alis Rufo.

Francuska tvrdi da njeni vojnici u Ukrajini ne učestvuju u borbama

Govoreći u sredu za francusku radio-stanicu RMC, Rufo je rekla da se francusko vojno osoblje nalazi "veoma daleko od linije fronta" i da dolazi u Ukrajinu radi povremenih misija. Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

Nije precizirala koliko francuskih vojnika boravi u Ukrajini, ali je navela da je reč o "nekoliko vojnika i stručnjaka, uključujući inženjere za naoružanje, koji povremeno rade ili mogu da dođu kako bi održavali složenu vojnu opremu, poput aviona Miraž ili haubica Cezar, i pružali namensku obuku za korišćenje određenih sistema".

Francuska je prošle godine prvi put isporučila Ukrajini borbene avione Miraž 2000-5 i obučila ukrajinske pilote i mehaničare za njihovo korišćenje. Francusko Ministarstvo odbrane navodi da su ovi avioni pomogli u odbijanju raketnih i napada bespilotnim letelicama.

Ministarstvo takođe ističe da su, zahvaljujući donacijama saveznika i kupovinama, ukrajinske zalihe francuskih visokopreciznih haubica Cezar postale najveće na svetu.

Francuska je Ukrajini isporučila i precizne avionske bombe, krstareće rakete, sisteme protivvazdušne odbrane, lake tenkove i drugu vojnu opremu. Foto: MoiraM/Alamy/Profimedia

Rufo je u utorak pred francuskim poslanicima izjavila da Francuska "ubrzava" vojnu podršku Ukrajini zbog ruske vazdušne kampanje protiv ukrajinskih ciljeva.

Ona je istakla da ne postoji "apsolutno nikakva namera da se učestvuje u borbenim dejstvima", ocenjujući kao "apsurdnu" Lavrovljevu optužbu da Francuska direktno učestvuje u ratu.

Prema njenim rečima, samo "veoma ograničen" broj francuskih pripadnika oružanih snaga angažovan je u "izuzetno ograničenim" misijama.

NJene izjave usledile su nakon što su francuski mediji, uključujući radio-stanicu RFI i list "Mond", objavili da se manje grupe francuskih oficira nalaze u Ukrajini tokom kratkih rotacija u okviru takozvane operacije "Volja", i to od letos.

Lavrov poručuje da su i druge zemlje meta ruskog posmatranja

Francusko vojno osoblje boravi u Ukrajini duže od šest meseci, a Francuska nije jedina zemlja koja pruža takvu vrstu podrške, izjavio je Lavrov u utorak na konferenciji za novinare u Manili, na Filipinima, gde je prisustvovao samitu zemalja jugoistočne Azije.

- Preko dostupnih kanala preneli smo svoju zabrinutost i upozorili relevantne zemlje da ovo više nije podrška Ukrajini, već direktno učešće u ratu - rekao je Lavrov, ne navodeći o kojim zemljama je reč. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

- To je isto kao pružanje pomoći u određivanju ciljeva, dostavljanju satelitskih podataka i mnogih drugih aktivnosti - dodao je ruski ministar.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova izjavila je da će Moskva sve strane vojnike u Ukrajini smatrati legitimnim metama i da će ruska vojska odlučiti kakav će odgovor uslediti.

Velika Britanija takođe slala vojno osoblje

Velika Britanija takođe je poslala vojnike u Ukrajinu, ali britanski zvaničnici nisu saopštili koliko ih je niti kakva je njihova uloga.

Britansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da su tokom protekle godine u Ukrajini poginula dva britanska vojnika, u oba slučaja u nesrećama.

Od početka rata, 24. februara 2022. godine, desetine zemalja obučile su više od 100.000 ukrajinskih vojnika na lokacijama van teritorije Ukrajine - u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Poljskoj, Nemačkoj i drugim zemljama.

Obuka je obuhvatala korišćenje protivvazdušnih raketnih sistema "Patriot", borbenih aviona F-16 i druge vojne opreme. Obučavani su i regruti, oficiri, vojni lekari i drugi stručnjaci za potrebe borbenih operacija.

(Srbija Danas/AP)

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