Nikolini Šljivić, koja je juče uhapšena u BiH u okviru policijske akcije "Emisar", danas je pozlilo uoči početka ispitivanja osumnjičenih u tužilaštvu u Banjaluci.

Kako je potvrđeno ATV-u, bivšoj poslanici Narodne skupštine Republike Srpske ukazana je medicinska pomoć, nakon čega je prevezena u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske (UKC RS). Foto: Jutjub printskrin/ tvk3

Pored Šljivićeve, u akciji "Emisar" uhapšeni su i Naser Orić, njegovi saradnici otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić, i advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.

Juče su prvo sprovedeni u Upravu za i organizovani kriminal MUP-a Republike Srpske u Zalužanima, a zatim u tužilaštvo u Banjaluci, gde je za danas zakazano njihovo tužilačko ispitivanje.

Orića su uhapsili na području Olova policajci Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), nakon čega je predat MUP-u RS na dalju nadležnost. Foto: Nataliia Samoilova/Alamy/Profimedia, RTRS printskrin, Instagram/naser.oric.67

Svi osumnjičeni se dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, njegovim skrivanjem, bekstvom, kao i pokušajem falsifikovanja dokaza u slučaju vezanom za pokušaj teškog ubistva Koste Pandurevića, počinjenog 2. avgusta ove godine u Istočnom Sarajevu.

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