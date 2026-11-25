Evropa se suočava sa sve složenijim pitanjima sopstvene bezbednosti u trenutku kada rat u Ukrajini traje, a odnosi Rusije i zapadnih zemalja ostaju opterećeni ozbiljnim nesuglasicama.

Dok deo evropskih političara razmatra mogućnosti za obnovu dijaloga sa Moskvom, Severnoatlantska alijansa upozorava da države članice moraju biti spremne za potencijalne vojne pretnje.

Kako prenosi Vebtribjun, pozivajući se na američki Politiko, evropski zvaničnici i diplomate razgovaraju o mogućim modelima buduće bezbednosne arhitekture u Evropi.

Politiko je razgovarao sa 12 sadašnjih i bivših evropskih zvaničnika i diplomata NATO-a, a u njihovim analizama izdvojeno je pet mogućih scenarija.

Pet scenarija za budućnost Evrope

Prva mogućnost podrazumeva jačanje Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, odnosno OEBS-a.

Reč je o jednoj od retkih međunarodnih organizacija u kojoj Rusija i dalje učestvuje zajedno sa zapadnim zemljama. Foto: Depositphotos/dikobrazik/patera_

Drugi scenario predviđa obnavljanje rada Saveta Rusija–NATO, mehanizma koji bi omogućio direktne razgovore o bezbednosnim pitanjima, smanjenju vojnih rizika i sprečavanju incidenata.

Treća opcija odnosi se na zaključivanje novog, sveobuhvatnog sporazuma o evropskoj bezbednosti, kojim bi bili dopunjeni ili zamenjeni postojeći mehanizmi.

Četvrta mogućnost jeste obnova zvaničnih odnosa Evropske unije i Rusije.

Peti scenario podrazumeva zadržavanje sadašnjeg stanja, bez značajnijih promena u odnosima Moskve i evropskih prestonica.

Prema navodima Politika koje prenosi Vebtribjun, sagovornici upravo poslednju mogućnost smatraju najverovatnijom, iako ona ne bi rešila postojeće bezbednosne sporove.

NATO poziva na pripremu celog društva

Istovremeno, generalni sekretar NATO-a Mark Rute upozorio je da države članice ne bi trebalo da se oslanjaju isključivo na jačanje oružanih snaga.

Govoreći na zasedanju Parlamentarne skupštine NATO-a u Berlinu, Rute je poručio da je neophodno pripremati i civilno stanovništvo, kompanije i državne institucije za moguće bezbednosne krize.

– NATO mora da ojača vojnu otpornost čitavog društva – naglasio je Rute.

On je pozvao članice na ubrzano povećanje izdvajanja za odbranu na pet odsto bruto domaćeg proizvoda. Foto: Kristina Solovyova/Sputnik/Profimedia, Depositphotos/patera_

Prema predstavljenom modelu, 3,5 odsto BDP-a bilo bi namenjeno oružanim snagama i njihovom opremanju, dok bi preostalih 1,5 odsto bilo usmereno na infrastrukturu i jačanje otpornosti društva.

To uključuje sposobnost ključnih institucija, saobraćajnih i energetskih sistema da funkcionišu i u vanrednim okolnostima.

Ruteovo upozorenje ne predstavlja najavu da je doneta odluka o ulasku NATO-a u rat sa Rusijom, već poziv na unapređenje odbrambene spremnosti.

Moskva očekuje konkretne predloge

Rusija je prethodnih godina više puta izražavala protivljenje širenju vojne infrastrukture NATO-a u blizini svojih granica.

Moskva smatra da je postojeći evropski bezbednosni poredak potrebno preispitati, dok zapadne zemlje insistiraju na pravu država da samostalno određuju svoje bezbednosne saveze.

Prema analizi koju prenosi Vebtribjun, jedna od najvećih prepreka za eventualni dogovor jeste odsustvo zajedničkog viđenja budućih odnosa Rusije i Evrope.

Pojedini evropski zvaničnici smatraju da bi stvaranje sistema u kojem bi Moskva i evropske zemlje zajednički donosile ključne bezbednosne odluke bilo izuzetno teško.

U međuvremenu, evropske države nastavljaju da povećavaju vojne budžete i razvijaju mehanizme za odgovor na moguće krize.

Putin poslao poruku Amerikancima preko porodične istorije

Poseban deo analize odnosi se na susret ruskog predsednika Vladimira Putina sa američkim predstavnicima DŽaredom Kušnerom i Stivom Vitkofom.

Prema pisanju magazina NJujork, Putin je tokom razgovora u Kremlju Kušneru pokazao arhivsku dokumentaciju o njegovom dedi, koji je tokom Drugog svetskog rata učestvovao u jevrejskom partizanskom pokretu otpora. Foto: Jacquelyn MARTIN/AFP/ Gavriil Grigorov/AFP/Profimedia

Kušnerov deda, prema tim navodima, uspeo je da pobegne iz nacističkog radnog logora, nakon čega se skrivao u šumama i učestvovao u borbi protiv okupacionih snaga.

Kako se navodi, Kušner je taj gest razumeo kao diplomatsko podsećanje na istorijsko savezništvo Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza tokom Drugog svetskog rata.

U analizi se ocenjuje da je Putin ovim potezom pokušao da istakne postojanje zajedničkog istorijskog nasleđa, uprkos današnjim političkim razlikama.

Ipak, nije poznato da li je taj gest uticao na konkretne američke diplomatske odluke.

Evropa između pregovora i novih vojnih priprema

Različiti pristupi evropskoj bezbednosti pokazuju da između nastavka jačanja vojne spremnosti i obnove dijaloga sa Moskvom postoje značajne političke dileme.

Dok pojedini evropski zvaničnici smatraju da je neophodno pronaći održiv model razgovora sa Rusijom, NATO nastavlja da insistira na jačanju odbrambenih sposobnosti svojih članica.

Prema oceni sagovornika Politika, uspostavljanje novog evropskog bezbednosnog sistema moglo bi da bude dugotrajan i složen proces.

Za sada nije postignut dogovor o novom okviru odnosa Rusije i zapadnih zemalja, niti postoji potvrda da je NATO doneo odluku o direktnom vojnom sukobu sa Moskvom.

(Webtribune, Politico, New York Magazine)

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