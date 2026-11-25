Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Kijev ne prekida napade na rusku naftnu infrastrukturu, uprkos direktnom zahtevu američkog predsednika da to učini.

Putin je to rekao juče na sastanku Predsedničke komisije za strateški razvoj energetskog sektora u Kremlju. Foto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

- Vidimo da kijevski režim nije zaustavio napade na našu naftnu infrastrukturu, i to uprkos pozivu i direktnom zahtevu predsednika Sjedinjenih Država da se uzdrže od takvih napada. Međutim, vlasti u Kijevu ne slušaju te savete. Sve se nastavlja kao da se ništa nije dogodilo - rekao je Putin.

"Odmazda je neizbežna"

- Da budem jasan: mere odmazde sa naše strane su neizbežne i svi bi toga trebalo da budu svesni - dodao je Putin.

NJegove izjave dolaze u trenutku kada su ukrajinski napadi dronovima, prema procenama izvora iz industrije, od kraja oktobra poremetili ili zaustavili rad u približno 15 od 35 glavnih ruskih rafinerija.

Zbog toga je ukupan obim prerade sirove nafte smanjen za oko 45 odsto. Dnevna proizvodnja pala je sa više od 700.000 tona krajem oktobra na približno 400.000 tona. Foto: MAXIM SHIPENKOV/AFP/Profimedia

Pogođena su postrojenja u Rjazanju, Jaroslavlju, Kirišiju, regionu Volge, Novošahtinsku, koje je prestalo sa radom, kao i Lukoilova rafinerija u Permu, udaljena gotovo 1.500 kilometara od fronta.

Nekoliko ruskih regiona uvelo je ograničenja u prodaji benzina i dizela jer je proizvodnja pala na 60 do 65 odsto uobičajene potražnje za novembar.

Ukrajinci napali i ruske brodove u Libiji i kod Finske

U istom periodu Ukrajina je proširila svoje napade i na pomorske ciljeve. Dronovi su 21. novembra u Finskom zalivu pogodili ruski teretni brod Sparta 2, koji je povezan sa logistikom Ministarstva odbrane, dok je plovio prema Kalinjingradu. Brod se zapalio i otplutao u finske vode.

Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je odgovornost Ukrajine i opisao brod kao legitimnu metu koja prevozi vojni teret. Nekoliko dana kasnije, ukrajinski pomorski dronovi napali su brodove kod Bengazija u Libiji.

Potopili su modernu rusku korvetu Merkurij i oštetili teretni brod Angara. Ukrajinski zvaničnici tvrde da je taj brod služio za prevoz oružja. Te operacije, izvedene stotinama i hiljadama kilometara od glavnog fronta, pokazale su sposobnost Kijeva da ugrozi rusku logistiku na Baltiku i Sredozemlju.

Ranije ove jeseni, predsednik Donald Tramp tražio je od Ukrajine da smanji napade na energetska postrojenja zbog zabrinutosti u vezi sa globalnim cenama goriva. Napadi su nakratko prestali nakon proglašenja energetskog primirja sredinom oktobra, ali su nastavljeni čim je postalo jasno da se Rusija ne pridržava dogovora.

Ukrajinski zvaničnici, među kojima je i ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha, odgovorili su na Putinove komentare. Poručili su da Moskva može da zaustavi napade tako što će okončati rat, podsetivši pritom na kontinuirane ruske napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i velike ruske gubitke na frontu.

(Kurir/TheMoscowTimes)