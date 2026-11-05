Predsednik Paragvaja Santjago Penja podneo je danas ostavku, nakon što je parlament započeo raspravu o njegovom opozivu nakon kolapsa velike komercijalne banke Ueno, koji je izazvao finansijske i društvene potrese u zemlji, objavio je lokalni portal ABC.

Rasprava o opozivu predsednika počela je u parlamentu jutros, nakon što je bivši predsednik Horasio Kartes, uticajni lider vladajuće stranke, javno podržao Penjino uklanjanje sa funkcije.

Poslanici optužuju Penju za sukob interesa, zloupotrebu penzionih fondova i institucionalno prikrivanje u vezi sa kolapsom digitalnog zajmodavca Ueno, zbog kojeg milioni Paragvajaca ove nedelje nisu mogli da pristupe svojim računima.

RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

 

 

Penja je do prošle godine bio akcionar u grupi koja je kontrolisala Ueno.

Regulatorne vlasti preuzele su kontrolu nad bankom Ueno početkom nedelje i zamrznule štedne uloge miliona građana, među kojima su i penzioneri.

To je izazvalo masovne proteste u zemlji, u kojoj je približno svaki treći građanin imao depozit u toj banci.

Harun Ozalp / AFP / Profimedia

 

 

Kriza je izazvala i ozbiljne podele unutar vladajuće Kolorado partije, koja je Penju dovela na vlast 2023. godine i decenijama dominira političkom scenom Paragvaja.

(Tanjug)

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