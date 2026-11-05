Susret je protekao u kratkom i srdačnom razgovoru, uz razmenu pozdrava i nekoliko neformalnih opaski, a Dilan je tokom prijema nosio crni duks sa kapuljačom, prenosi Vatikan njuz.

Papa Lav XIV prethodno je citirao Dilanove stihove u predgovoru knjige "Razoružani i oni koji razoružavaju: Mir je dar", objavljene u izdanju Vatikanske izdavačke kuće, upozoravajući na opasnost od globalnog naoružavanja i nuklearnog oružja.

Reč je o stihovima iz pesme "Go Away You Bomb", koju je Dilan napisao 1963. godine, u vreme Hladnog rata. Pesma nikada nije zvanično snimljena niti objavljena na nekom njegovom albumu, a originalni rukopis otkriven je 2013. godine.

Dilan se sa jednim poglavarom Rimokatoličke crkve susreo i 1997. godine, kada je nastupio na Nacionalnom euharistijskom kongresu u Bolonji pred papom Jovanom Pavlom II i oko 300.000 mladih ljudi.

On je tada izveo nekoliko svojih poznatih pesama, među kojima i "Knockin’ on Heaven’s Door", a papa Jovan Pavle II je u obraćanju mladima citirao stihove njegove pesme "Blowin’ in the Wind", govoreći o ljudskom dostojanstvu i putu vere.

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Foto: Tanjug/Vatican Media/LaPresse via AP

 

Foto: Tanjug/Vatican Media/LaPresse via AP

 

Foto: Tanjug/Vatican Media/LaPresse via AP

 

Dilan, koji ima 85 godina, danas će održati koncert u rimskoj dvorani Palazzo dello Sport, u okviru turneje koja obuhvata i nastupe u Milanu i Bolonji.

Podsetimo, Bob Dilan je najpoznatiji glas antiratne generacije u SAD tokom šezdesetih godina. Poznat je po svojim stavovima koji pozivaju na mir, a u jednom intervjuu dotakao se i Srba, nakon čega je tužen od strane Hrvata i hrvatske zajednice u Francuskoj. 

Sve je počelo kada je 2012. godine u intervjuu za francusko izdanje "Rolingstona" uporedio Hrvate sa nacistima. Dilan je tada rekao: "Ako tvojim žilama teče krv robovlasnika ili članova Kju Kluks Klana, crnci će to nanjušiti, isto kao Jevreji naciste i Srbi Hrvate".

Najpoznatiji pesnik među rok muzičarima se u ovom dugačkom intervjuu vratio na svoju prošlost angažovanog umetnika i govorio o istoriji kao inspiraciji. Na pitanje da li nalazi sličnosti između Amerike iz vremena građanskog rata i sadašnje Amerike, Dilan je odgovorio:

Foto: Douliery Olivier/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 

„Crnci znaju da neki belci nisu želeli da se odreknu robovlasništva, da bi, da je bilo po njihovom, još bili pod njihovim jarmom, i ne mogu da se prave da to ne znaju. Ako u vama teče krv robovlasnika ili (Kju Klus) Klana, crnci to mogu da osete. Te stvari su ostale do danas. Baš kao što Jevreji mogu da osete krv nacista, a Srbi krv Hrvata.”

Više o tome možete pročitati OVDE.

Godine 2016, Dilan je dobio Nobelovu nagradu za književnost, "za stvaranje novih poetskih izražaja unutar velike američke tradicije pesama".

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