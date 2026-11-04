Milica Luburić, poznatija kao Melisa Luburić Bin, političarka srpskog porekla i nekadašnja članica Predstavničkog doma američkog Kongresa, vraća se u Vašington nakon što je pobedila na izborima održanim 3. novembra.

Foto: Jutjub printskrin/CBS Chicago

Ona je u osmom kongresnom okrugu savezne države Ilinoj osvojila 65,9 odsto glasova, odnosno 88.639, dok je njena republikanska protivkandidatkinja DŽenifer Dejvis dobila 34,1 odsto, odnosno 45.857 glasova. Rezultat je označio njen povratak u Kongres, u kojem je prethodno provela tri mandata, od 2005. do 2011. godine, piše "NBC Chicago".

NJena pobeda deo je šireg izbornog rezultata u Ilinoju, gde su demokrate osvojile svih pet otvorenih mesta u Predstavničkom domu. Tokom kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.

Ko je Melisa Luburić Bin?

Melisa Luburić Bin rođena je u Čikagu 1962. godine kao treće dete u porodici Amerikanke i Srbina. Potomak je Viktorije i Vidaka Luburića, doseljenika iz Belice, koji je kao inženjer i vlasnik građevinske firme zidao srpske crkve po SAD. Odrasla je u naselju Park Ridž pored Crkve Svetog preobraženja, u kojoj je igrala folklor, svirala na fruli u grupi "Tamburica".

NJene veze sa srpskim poreklom nisu se zadržale samo na prezimenu. Odrasla je u srpskoj zajednici u okolini Čikaga, uz Srpsku pravoslavnu crkvu, folklor i tamburašku muziku. U intervjuu za Glas Amerike 2005. godine govorila je da je odgajana u pravoslavnom duhu, u okviru crkvenoškolske opštine "Svetog preobraženja". Isticala je i ponos zbog svog porekla i želju da srpsku tradiciju prenese na svoje dve ćerke. Foto: Jutjub printskrin/CBS Chicago

Ona je bila i članica Srpskog kokusa u američkom Kongresu, grupe koja je radila na unapređenju odnosa SAD i Srbije. U razgovoru za Glas Amerike naglašavala je značaj političkog predstavljanja srpske zajednice u Vašingtonu i održavanja veza sa maticom.

Za Luburić Bin ovo je povratak u politiku posle dugogodišnje pauze. Ona je u Kongres prvi put izabrana 2004. godine, a mandat je preuzela u januaru 2005. U narednih šest godina predstavljala je osmi okrug Ilinoja, koji obuhvata delove severozapadnih predgrađa Čikaga. Na izborima 2010. izgubila je od republikanca DŽoa Volša za svega 290 glasova, nakon čega se vratila poslovnoj karijeri.

Pre ulaska u politiku više od dve decenije radila je u tehnološkoj industriji, a potom je osnovala konsultantsku kompaniju. Prvi put se kandidovala za Kongres 2002. godine, ali tada nije uspela da osvoji mesto. Dve godine kasnije ponovo je ušla u izbornu trku i pobedila dugogodišnjeg republikanskog kongresmena Filipa Krejna.

Tokom tri mandata u Predstavničkom domu bila je članica odbora za finansijske usluge i mala preduzeća, a bavila se pitanjima kreditiranja malih kompanija, finansijske politike i bezbednosti dece na internetu. Bila je članica i takozvane Koalicije plavih pasa, grupe demokratskih kongresmena koji su zagovarali fiskalnu disciplinu i saradnju sa republikancima. Foto: Jutjub printskrin/CBS Chicago

Posle poraza 2010. godine vratila se privatnom sektoru, gde je obavljala rukovodeće funkcije, između ostalog u kompaniji DŽej Pi Morgan Čejs, a bila je i na čelu poslovne organizacije "Executives' Club of Chicago". Sada, posle 15 godina van Kongresa, ponovo će predstavljati građane Ilinoja u američkom parlamentu.

(Novosti/Kurir/NBC Chicago/Telegraf)