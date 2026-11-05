Prema istraživanju, 74 odsto Britanaca doživljava SAD kao ozbiljnu pretnju svetskom miru, u poređenju sa 36 odsto koliko je takav odgovor dalo u 2024. godini, prenosi Skaj njuz.

Rezultati godišnjeg istraživanja britanskih društvenih stavova u Velikoj Britaniji, koje sprovodi NatCen od 1983. godine, pokazuju da više Britanaca smatra da su SAD pretnja miru nego Kina - kako je odgovorilo 62 odsto ispitanih, ali manje nego Rusija, koju je 89 odsto ispitanih navelo kao glavnu pretnju miru.

Istraživanje je pokazalo i da 78 odsto Britanaca doživljava Izrael kao pretnju, dok 75 odsto veruje da Iran takođe predstavlja rizik za globalni mir.

Autorka izveštaja Sofija Gaston je kazala da je poslednjih godina došlo do "psihološke promene u Britaniji", koja je rezultat "rata u Evropi, nestabilnosti na Bliskom istoku, strateškog takmičenja sa Kinom i sumnje u američko vođstvo".

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