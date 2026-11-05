Vajdel, čija stranka godinama održava bliske odnose sa Trampovim političkim pokretom, poručila je da je američki predsednik prekršio jedno od svojih najvažnijih predizbornih obećanja – da neće uvlačiti Sjedinjene Američke Države u nove ratove.

U izjavi za nemačku novinsku agenciju DPA, Vajdel je priznala da poraz stranke aktuelnog predsednika na izborima usred mandata nije neuobičajen, ali je naglasila da razmere republikanskog neuspeha predstavljaju ozbiljno upozorenje.

- Razmere poraza republikanaca ipak su upečatljive i mogu se pre svega objasniti razornim posledicama rata sa Iranom - izjavila je Vajdel.

Prema njenim rečima, Tramp je 2024. godine osvojio poverenje velikog broja Amerikanaca upravo obećanjem da će raskinuti sa politikom vojnih intervencija i koncentrisati se na probleme unutar zemlje.

Međutim, odluka o ulasku u rat sa Iranom, smatra Vajdel, predstavljala je direktno kršenje tog obećanja.

- Tramp je svojim biračima obećao da neće voditi intervencionističku spoljnu politiku. To prekršeno obećanje sada se republikancima obilo o glavu - poručila je liderka AfD-a. Foto: Stefanie Loos/AFP/Profimedia

„Ratovi moraju da se završe što pre!“

Vajdel je ocenila da bi za Evropu, a posebno za Nemačku, bilo najbolje da se rat sa Iranom što pre okonča, zajedno sa sukobom u Ukrajini.

NJena kritika dolazi nakon što su demokrate na izborima 3. novembra osvojile većinu u oba doma američkog Kongresa, čime je Trampova Republikanska stranka pretrpela jedan od najtežih političkih udaraca od njegovog povratka u Belu kuću.

Rat sa Iranom, praćen rastom cena energenata i sve većim ekonomskim pritiskom na američka domaćinstva, postao je jedna od glavnih tema predizborne kampanje.

Vajdel smatra da su upravo te posledice presudno uticale na birače koji su prethodno podržavali Trampa, ali su sada odlučili da glasaju za demokrate. Foto: Jim WATSON/AFP/Profimedia

AfD ne okreće leđa Trampu

Uprkos oštroj kritici američkog predsednika, AfD ne namerava da prekine političku saradnju sa republikancima.

Portparol poslaničke grupe AfD-a za spoljnu politiku Markus Fronmajer naglasio je da dve stranke i dalje dele ključne političke ciljeve.

Prema njegovim rečima, AfD i Trampovi republikanci žele da „obnove Zapad kao zajednicu suverenih nacija, očuvaju nacionalni i kulturni identitet i potisnu ideološku prevlast levice“.

Fronmajer je za DPA priznao da je gubitak republikanske većine u Kongresu ozbiljan neuspeh za političke partnere AfD-a, ali je ocenio da posledice po Nemačku neće biti naročito velike. Foto: Georg Wendt/AFP/Profimedia

- Gubitak većine predstavlja udarac za naše političke partnere - izjavio je Fronmajer.

On je, međutim, naglasio da izborni poraz republikanaca ne znači i kraj Trampovog uticaja na međunarodnoj sceni.

- Donald Tramp kao predsednik ostaje glavni autoritet kada je reč o spoljnopolitičkom kursu njegove zemlje - poručio je Fronmajer.

Reakcije rukovodstva AfD-a pokazuju da je Trampov rat sa Iranom izazvao nezadovoljstvo čak i među njegovim najbližim evropskim političkim saveznicima. Dok Vajdel otvoreno upozorava da su republikanci platili cenu zbog izneverenog obećanja biračima, Fronmajer insistira da zajednički politički ciljevi ostaju važniji od trenutnog izbornog poraza.

BONUS VIDEO