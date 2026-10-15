U centru pažnje našla se njena zvanična fotografija, koja je za kratko vreme pokrenula lavinu komentara, šala i pitanja o tome da li je uopšte autentična.

Foto: YT printskrin/Forbes Breaking News

Američki predsednik Donald Tramp izabrao je Tornhilovu za ambasadorku sa posebnim zaduženjima za praćenje i borbu protiv trgovine ljudima, a njeno imenovanje javnosti je predstavio pomoćnik državnog sekretara Rajli Barns.

Zvanična fotografija izazvala lavinu reakcija

Sve je počelo 13. oktobra, kada je Rajli Barns na društvenoj mreži Iks objavio fotografiju nove ambasadorke i poželeo joj dobrodošlicu u Stejt department. U poruci je naglasio značaj borbe protiv trgovine ljudima i izrazio zadovoljstvo što će Tornhilova biti deo tima zaduženog za ovaj ozbiljan međunarodni problem.

Ambassador Thornhill, welcome to the team. I’m proud to have such a dedicated leader join us as Ambassador-at-Large to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Human trafficking is a grave human rights issue and a transnational crime exploiting men, women, and children for profit. We will continue to go after traffickers, protect survivors, and deliver justice for the American people. — Assistant Secretary Riley Barnes (@StateDRL) October 13, 2026

- Ambasadorko Tornhil, dobro došli u naš tim. Ponosan sam što nam se pridružujete na funkciji ambasadora za praćenje i borbu protiv trgovine ljudima - naveo je Barns.

On je u nastavku poruke podsetio da trgovina ljudima predstavlja teško kršenje ljudskih prava i oblik međunarodnog kriminala u kojem se muškarci, žene i deca iskorišćavaju radi sticanja profita. Istakao je da će američke vlasti nastaviti da rade na otkrivanju počinilaca, zaštiti žrtava i njihovom procesuiranju. Foto: YT printskrin/Forbes Breaking News

Ipak, umesto da se povede razgovor o ozbiljnosti problema zbog kojeg je Tornhilova imenovana, pažnja korisnika gotovo istog trenutka preusmerila se na njen portret. Fotografija je počela da se deli velikom brzinom, a mnogi su priznali da nisu sigurni da li gledaju stvarnu osobu ili digitalno obrađenu sliku.

„Da li je ovo fotografija napravljena veštačkom inteligencijom?“

Ispod objave nizali su se komentari ljudi koji su otvoreno izražavali iznenađenje izgledom nove američke ambasadorke. Pojedini korisnici zapitali su se da li je fotografija stvarna, dok su drugi pretpostavljali da je možda nastala uz pomoć veštačke inteligencije.

What happened to Barbera Thornhill's face? The ambassador's viral portrait sparked 10M views. Check out her before and after pictures. Did she get extensive reconstructive plastic surgery, or was it medical intervention? Details: https://t.co/VUt6w8LtQz https://t.co/cn8zmFb4Ka — Free Folk Nation (@FreeFolkNat) October 14, 2026

„Je l' ovo stvarno?“, glasilo je jedno od pitanja koje se moglo pročitati na društvenim mrežama.

„Da li je ova fotografija napravljena pomoću veštačke inteligencije?“, pitao se drugi korisnik, dok su pojedini komentatori otišli korak dalje, objavljujući sarkastične opaske na račun njenog izgleda.

(Kurir)

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