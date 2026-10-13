Ambasadorka SAD u Grčkoj, Kimberli Gilfojl, bivša verenica Donalda Trampa Mlađeg, danas je objavila ostavku, nekoliko sati nakon što je Bela kuća potvrdila da ju je predsednik Donald Tramp zamolio da napusti funkciju.

- Služenje kao ambasadorka Sjedinjenih Država u Grčkoj bila je čast mog života - napisala je Gilfojl na društvenoj mreži "Iks", zahvaljujući Trampu i državnom sekretaru Marku Rubiju na pruženoj prilici.

Foto: Greek photonews/Alamy/Profimedia

 

 

Ona je odbacila optužbe za neprimereno ponašanje koje su se pojavile u američkim medijima poslednjih nedelja.

- Ove optužbe su lažne i nameravam da snažno branim svoje ime, ugled i integritet - rekla je Gilfojl, dodajući da neće dozvoliti da takve optužbe obeleže njene decenije javne službe.

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Navodno je tražila 100.000 dolara od Trampovog donatora

NJena ostavka dolazi nakon niza otkrića Volstrit žurnala o njenom navodnom prihvatanju luksuznih poklona, putovanja privatnim avionom na račun grčkih biznismena i favorizovanju poslovnih interesa.

Među najozbiljnijim optužbama je da je od republikanskog donatora Erika Detersa tražila 100.000 dolara da bi namirila dug po kreditnoj kartici kompanije "American Express", navodno mu nudeći pristup visokim zvaničnicima Trampove administracije zauzvrat.

Američki mediji su takođe objavili navode zaposlenih u ambasadi o njenom ponašanju prema osoblju, uključujući incident u kojem je navodno zamolila obezbeđenje da joj donese led za piće u 4 sata ujutru.

Foto: Koutsokostas / Shutterstock Editorial / Profimedia

 

 

"CNN" je juče izvestio da Kancelarija generalnog inspektora Stejt departmenta istražuje navode protiv Gilfojl. NJeni advokati su ranije negirali navode i tvrdili da je postupala u skladu sa propisima.

Bela kuća je danas potvrdila da je od nje zatraženo da podnese ostavku. Tramp je juče novinarima rekao da nije zadovoljan njenim ponašanjem i da razmatra njenu smenu.

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