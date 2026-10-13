Predsednici Rusije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, Vladimir Putin i Muhamed bin Zajed, razgovarali su danas o nedavnom "dilu veka" između SAD i Rusije o isporukama dizel-goriva na američko i svetsko tržište, prenosi Sputnjik.

Dvojica lidera razmotrila su dogovore postignute tokom nedavnog telefonskog razgovora Putina i američkog predsednika Donalda Trampa, koji se odnose na isporuke ruskog dizel-goriva. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Razgovarali su i o mogućnostima za rešavanje krizne situacije u regionu Persijskog zaliva.

Tramp je u petak, nakon telefonskog razgovora sa Putinom, najavio veliki energetski sporazum prema kojem će Rusija, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija, isporučivati do tri miliona tona dizel-goriva američkom i svetskom tržištu.

Foto: THE_WHITE_HOUSE/Everett/Profimedia

U okviru tog dogovora, Ministarstvo finansija SAD izdalo je izuzeće od sankcija koje važi do 7. aprila.

Usred pakla rata

Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman (41) navodno se već šest dana premešta između strogo čuvanih palata opremljenih bunkerima, dok jemenski pobunjenici Huti intenziviraju raketne napade na Rijad. Prema pisanju američkog lista Volstrit žurnal, bezbednost jednog od najmoćnijih ljudi Bliskog istoka podignuta je na najviši nivo, a njegovo kretanje prati posebno odabrani tim telohranitelja.

Kako prenosi britanski Dejli mejl, pozivajući se na saudijske zvaničnike, prestolonaslednik se praktično povukao iz javnosti zbog straha od novih napada. Poslednji put viđen je u javnosti prošlog utorka, kada je dao krv u okviru nacionalne kampanje dobrovoljnog davalaštva. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, depositphotos/oneinchpunch

Situacija je dramatično eskalirala tokom vikenda, kada je međunarodni aerodrom „Kralj Halid“ u Rijadu pogođen u jednom od najsmrtonosnijih napada na Saudijsku Arabiju u poslednjoj deceniji. Prema navodima britanskog lista, u subotnjem napadu poginulo je 13 ljudi, dok su stotine povređene.

Aerodrom je ponovo napadnut u nedelju, kada je poginula još jedna osoba, a 11 je ranjeno. U napadima tokom vikenda, za koje su odgovornost preuzeli Huti, ukupno je, prema tim izveštajima, stradalo 14 ljudi, dok je više od 300 povređeno.

Zbog pogoršanja bezbednosne situacije škole širom Rijada su zatvorene, a nastava se odvija na daljinu.

Tramp razmatra američku intervenciju

Eskalacija sukoba izazvala je reakciju američkog predsednika Donalda Trampa, koji je nagovestio mogućnost uključivanja Sjedinjenih Američkih Država u vojni odgovor na napade.

Nakon što su saudijske vlasti najavile odmazdu, Tramp je izjavio da bi Amerika mogla da učestvuje u protivnapadu, ali nije precizirao kakve bi mere Vašington mogao da preduzme. Foto: Liam McBurney/PA Images/Profimedia

Na pitanje novinara o mogućem američkom angažovanju, kratko je odgovorio da će to razmotriti.

Tramp je prošlog meseca saudijskog prestolonaslednika nazvao „dobrim prijateljem“, a na pitanje o jačanju Huta u Jemenu tada je pokušao da umanji zabrinutost.

„Sve će se dobro završiti. Biće veoma dobro“, poručio je američki predsednik.

(Tanjug)