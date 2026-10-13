Pokušaj pogubljenja počeo je 30. septembra oko 19:30. Svedoci su rekli da se Pajkova žalila kako je boli ruka. Nakon prve doze bila je još uvek živa, pa joj je zatvorsko osoblje dalo i drugu. I nakon nje je disala, a svedoci su čuli zvukove nalik hrkanju.

Protokol Tenesija predviđa drugu dozu ako prva ne usmrti zatvorenika, ali ne objašnjava šta učiniti ako osoba preživi i drugu dozu.

Poziv hitnoj službi usred noći

U 20:40 nepoznata osoba iz zatvora pozvala je hitnu službu. NJen identitet i funkcija nisu objavljeni.

- Dali smo 10 grama pentobarbitala. Osoba još nije mrtva. Zovemo hitnu pomoć - rekao je pozivalac, prema transkriptu razgovora. Dodao je da Pajkova nije pri svesti te da diše teško i sporo.

Dispečer je zatražio šifru koja bi omogućila ulazak vozilima hitne pomoći bez policijske pratnje. Pozivalac je odgovorio da je nema.

Objavljen je transkript prvog poziva, ali ne i njegov snimak.

34 minuta od poziva do dolaska hitne pomoći do zgrade

Pokušaj pogubljenja Kriste Pajk, Nešvil, 30. septembar 2026.

oko 19:30 — Počinje pokušaj pogubljenja. Pajkova ostaje živa nakon prve doze, pa dobija i drugu.

20:40 — Nepoznata osoba iz zatvora zove 911 i kaže da je Pajkova dobila 10 grama pentobarbitala, ali osoba još nije preminula.

20:41 — Dispečer traži verifikacionu šifru. Pozivalac kaže da je nema.

21:03 — Dispečer prenosi da su mu nadređeni rekli kako je poziv lažan i da zatvoru ne treba medicinska pomoć.

21:07 — Predstavnik zatvorskog nadzornog centra kaže da oni nisu zvali hitnu službu.

21:08 — Advokatica Pajkove zove 911 i kaže da je Pajkova još živa i diše te da joj treba hitna pomoć koja će joj spasiti život.

oko 21:11 — Zatvorski nadzorni centar potvrđuje da je poziv stvaran, a službe počinju da puštaju kroz kapiju.

21:14 — Hitna pomoć i vatrogasci stižu do zgrade u zatvorskom kompleksu.

34 minuta od prvog poziva do dolaska hitne pomoći do zgrade u kojoj je bila Pajkova. Foto: Tennessee Department of Correction

Zbrka oko provere poziva

U 21:03 dispečer je u razgovoru sa drugim službama preneo da su mu nadređeni rekli kako je poziv lažan i da u zatvoru nema potrebe za medicinskom pomoći. Nekoliko minuta posle predstavnik zatvorskog nadzornog centra izjavio je da oni nisu zvali hitnu službu. Vozila su čekala pred zatvorom dok su dispečeri pokušavali da provere poziv.

U 21:08 pozvala je i advokatica Pajkove Keli Glison.

- Moja klijentkinja je još živa i diše te joj je potrebna hitna pomoć koja će joj spasiti život - rekla je.

Hitna pomoć stigla tek nakon 34 minuta

Zatvorski nadzorni centar potvrdio je da je poziv stvaran oko 21:11. Hitna pomoć i vatrogasci stigli su do zgrade u zatvorskom kompleksu tri minuta posle. Od prvog poziva prošlo je 34 minuta. U jednom od snimaka radnik hitne pomoći kaže dispečeru:

- Zbog sve ove zbrke želim da budem siguran da znaju kuda je vozimo.

Snimci pokazuju da pozivalac nije imao šifru i da je zatvorski nadzorni centar prvo tvrdio kako poziv nije došao od njih. Ne objašnjavaju, međutim, zašto pozivalac nije imao šifru niti ko je trebalo da je da.

Advokati nisu mogli da dođu do nadležnih

Advokati Pajkove zasebno tvrde da nisu mogli telefonski da dobiju nadležne. Broj za hitne slučajeve koji im je dao Vrhovni sud Tenesija odveo ih je na govornu poštu, a na pozive u kancelariju guvernera niko se nije javio. Advokati su u 20:36 poslali sudu hitan zahtev da se Pajkovoj pruži pomoć. Rasprava je završila oko 21:06. Tvrde da tada nisu znali kako je vozilo hitne pomoći već krenulo prema zatvoru. Portparol suda rekao je da je sud blagovremeno odgovorio na zahtev. Kancelarija državnog tužioca pozvala je na istragu.

Guverner zaustavio nova pogubljenja

Državno odeljenje za zatvore reklo je da je postupilo prema protokolu. U saopštenju je navedeno da protokol „ne dopušta dodatne postupke osim onih koji su sprovedeni te večeri”. Guverner Bil Li zaustavio je nova pogubljenja dok traje provera slučaja.

Pajkova je otpuštena iz bolnice i vraćena u ženski zatvor, gde i dalje prima medicinsku negu. Osuđena je na smrt zbog ubistva 19-godišnje školske drugarice Kolin Slemer 1995. godine, kada je imala 18 godina.

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