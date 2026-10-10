Američka zatvorenica osuđena na smrt Krista Pajk otpuštena je iz bolnice posle neuspelog pokušaja pogubljenja krajem prošlog meseca, saopštili su njeni advokati.
Ova pedesetogodišnja osuđenica za ubistvo vraćena je u zatvor u kojem je provela poslednjih 30 godina, navodi se u saopštenju njenih advokata objavljenom u subotu. Ona i dalje prima medicinsku negu u zatvoru.
Pajk je preživela dve injekcije smrtonosne doze leka pentobarbitala 30. septembra, posle čega je u bolnici bila u kritičnom stanju.
Ranije ove nedelje povratila je svest i počela da govori, što je zaprepastilo stručnjake, medicinsko osoblje i njene advokate.
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NJen slučaj sada ulazi u neistraženu pravnu i medicinsku oblast, jer se veruje da je Pajk jedina osoba koja je preživela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom.
Pajk je imala 18 godina kada su ona i njen tadašnji dečko, Tadaril Šip, pretukli, mučili i ubili devetnaestogodišnju Slemmer, koju su upoznali u kampu za stručno osposobljavanje namenjenom mladim ljudima iz porodica sa niskim primanjima.
(Telegraf)