Ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova saopštila je danas da je u kontaktu sa timom supruge američkog predsednika Donalda Trampa, Melanije, u vezi sa teškom humanitarnom situacijom u gradu Aljoški, u Hersonskoj oblasti.

- Da bi se spasili civili, ukrajinska blokada Aljoškog mora biti ukinuta. LJudi su i dalje odsečeni od hrane, vode i lekova. To uključuje starije osobe, žene i decu. U kontaktu smo sa američkom stranom i timom Melanije Tramp u vezi sa ovom teškom situacijom, koji je izrazio spremnost da pomogne gradu - napisala je Lantratova danas na svom kanalu Maks. Foto: Matt Kaminsky/Zuma Press/Profimedia

Kako prenosi "Interfaks", prema njenim rečima, trenutno se vode složeni pregovori u vezi sa organizacijom isporuke humanitarne pomoći i evakuacijom ljudi kojima je potrebna hitna pomoć.

- Glavni uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći. Sve što danas stigne do Aljoškog ljudi nose u rukama ili na biciklima, rizikujući svoje živote. Poslednji dobrovoljački konvoj u vozilima sa oznakom "LJudi" je, kako se navodi, uništen udarima ukrajinskih oružanih snaga - objasnila je Lantratova.

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Ona je pojasnila da bi prekid napada i miniranja ruta snabdevanja od strane ukrajinske strane omogućio isporuku neophodne pomoći i evakuaciju onih kojima je ona hitno potrebna.

- Pomoći ćemo svim stanovnicima, bez obzira na njihova politička uverenja. Naš najveći prioritet su ljudi, a vrednost svakog ljudskog života je bezuslovna - zaključila je Lantratova.

Direktan kontakt između kancelarije prve dame SAD Melanije Tramp i ruske komesarke za ljudska prava Jane Lantratove u vezi sa situacijom u Aljoškom, u Hersonskoj oblasti, pružiće Vašingtonu objektivne činjenice o tome šta se dešava u gradu, prema rečima ambasadora ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodiona Mirošnika, prenosi agencija RIA Novosti. Foto: POOL/Getty images/Profimedia

On je napomenuo da kontakti garantovano uništavaju mitski ukrajinski narativ koji Kijev pokušava da promoviše na međunarodnim platformama.

- Kao minimum, ovo će potisnuti jednog od zapadnih partnera Ukrajine, koji je, ako nije podržavao, barem bio tolerantan prema zločinima Ukrajine. Raspoloženje SAD bi se moglo promeniti nakon što dobiju detaljne i jasne informacije - dodao je diplomata.

Situacija u Aljoškom je razmatrana tokom nedavnog telefonskog razgovora između predsednika Ruske Federacije i Sjedinjenih Država.

- U vezi sa izraženom zabrinutošću u vezi sa humanitarnom situacijom u gradu Aljoški u Hersonskoj oblasti, dogovoreno je da će predsednička poverenica za ljudska prava, Jana Lantratova, biti u stalnom kontaktu sa kancelarijom Melanije Tramp - rekao je juče novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. Aaron Schwartz / UPI / Profimedia, Gavriil Grigorov/AFP/Profimedia

On je izvestio da je jedan od značajnih trenutaka razgovora između Putina i Trampa "bio zahvalnički gest ruskog predsednika prvoj dami SAD za njen aktivan humanitarni rad, posebno za njen doprinos i napore da se deca ponovo ujedine sa porodicama razdvojenim tokom ukrajinskog sukoba".

Aljoški se nalazi na levoj obali reke Dnjepar, nasuprot grada Hersona koji kontrolišu ukrajinske oružane snage.

Guverner Hersonske oblasti Volodimir Saldo je ranije izvestio da ukrajinske oružane snage daljinski miniraju pristupne puteve i napadaju transport dronovima u pokušaju da blokiraju snabdevanje hranom, gorivom i lekovima, kao i da ciljaju energetske i komunikacione objekte grada kako bi stvorile tešku humanitarnu situaciju.

(Tanjug)

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