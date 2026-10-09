PUTIN POSLAO MELANIJI PORUKU: Srž istorijskog dogovora sa Donaldom - bio je o njegovoj ženi

Ruski predsednik Vladimir Putin, u razgovoru sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, izrazio je zahvalnost svojoj supruzi Melaniji za njen humanitarni rad i napore da ponovo ujedini porodice razdvojene tokom ukrajinskog sukoba, rekao je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i dodao da je razgovor trajao sat i po.

Lideri Rusije i Sjedinjenih Država održali su telefonski razgovor u petak. Foto: Matt Kaminsky/Zuma Press/Profimedia

- Jedan od najvažnijih trenutaka razgovora, ipak ću napomenuti, bile su reči zahvalnosti našeg predsednika prvoj dami SAD za njen aktivan humanitarni rad, posebno za njen doprinos naporima da se deca ponovo ujedine sa svojim porodicama razdvojenim tokom ukrajinskog sukoba - rekao je Ušakov novinarima.

Putin o razgovoru sa Trampom

Tokom telefonskog razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, održanog 9. oktobra, značajna pažnja posvećena je izgledima za rešavanje ukrajinske krize.

Razgovarano je i o situaciji u vezi sa Iranom, kao i o različitim aspektima bilateralnih odnosa, saopštio je predsednik Rusije Vladimir Putin. Foto: Alexander Kazakov/Zuma Press/Profimedia

- U razgovoru o stanju u svetskom energetskom sektoru, ruska strana potvrdila je spremnost da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svetsko tržište. Uveren sam da će se to pozitivno odraziti na celokupnu globalnu ekonomiju.

Potvrđen je dogovor o nastavku neposrednih kontakata između predsednika dve zemlje, kao i o saradnji na nivou predsedničkih administracija, specijalnih službi i drugih državnih organa - navodi se u saopštenju.

Tramp o razgovoru sa Putinom

Ministarstvo finansija SAD, je po nalogu predsednika Donalda Trampa izdalo privremeno izuzeće od sankcija koje omogućava isporuke ruskog dizel-goriva svetskom tržištu.

Prethodno je američki lider saopštio da je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom dogovorio velike isporuke ruskog dizel goriva na svetsko tržište.

Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

- Upravo sam obavio izuzetno uspešan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, tokom kojeg je postignut dogovor da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizel-goriva na američko i svetsko tržište, još 500.000 tona tokom novembra, a zatim dodatnih milion tona - naveo je Tramp.

On je dodao da će Rusija, uzimajući u obzir proizvodne kapacitete svojih rafinerija, u najkraćem roku isporučiti još tri miliona tona dizel-goriva. Foto: Daniel Torok/White House/Zuma Press/Profimedia

Tramp je pre razgovora sa Putinom nagovestio da će doći do smanjenja cena dizela.

- Uskoro ćemo imati veliku objavu o dizelu - rekao je Tramp. - Cene će pasti i sve će uskoro biti gotovo, na ovaj ili onaj način.

(RIA Novosti)

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