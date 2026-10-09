Novi Zeland ne bi mogao da blokira planirani prenos uživo pogubljenja bivšeg majora američke vojske Nidala Hasana, saopštila je danas nacionalna služba za klasifikaciju sadržaja Novog Zelanda. Ova odluka doneta je u trenutku kada organizacije za ljudska prava pozivaju svetske vlade da ulože zvaničan protest Vašingtonu.

Pentagon je saopštio da je pogubljenje Hasana streljanjem zakazano za 3. decembar, kao i da će biti javno i prenošeno uživo putem interneta. Daniel Torok/White House/Zuma Press/BEN SKLAR/Getty images/HO/UPI/Profimedia

Hasan, bivši vojni psihijatar, osuđen je na smrtnu kaznu zbog ubistva 13 osoba i ranjavanja 32 ljudi u vojnoj bazi Fort Hud u Teksasu 2009. godine.

Pravne prepreke i balansizovanje slobode govora

Novozelandska služba za klasifikaciju sadržaja pojasnila je da zakonski ne može da klasifikuje ili cenzuriše događaj dok se prenosi uživo, niti bilo koje državno telo ima ovlašćenje da unapred blokira pristup takvom video-strimu.

Glavna cenzorka Novog Zelanda, Kerolajn Flora, istakla je da je zakonski prag za zabranu sadržaja izuzetno visok jer zahteva uspostavljanje ravnoteže između slobode izražavanja i verovatnoće da sadržaj izazove štetu. Ona je dodala da uznemirujući ili šokantan sadržaj nije automatski i nezakonit.

Ovaj slučaj ima poseban odjek na Novom Zelandu, gde je 2019. godine naoružani napadač ubio 51 osobu u dve džamije u Krajstčerču, prenoseći napad uživo na Fejsbuku. Nakon tog masakra, tadašnja premijerka DŽasinda Ardern pokrenula je veliku globalnu inicijativu za suzbijanje i uklanjanje nasilnog ekstremističkog sadržaja sa interneta.

Američki ministar odbrane Pit Hegset ocenio je da je odluka o pogubljenju streljanjem "očigledna stvar", dodavši da javnost mora da razume kako takvi zločini povlače najteže moguće posledice.

Prema američkom vojnom zakonu, svako pogubljenje mora lično da odobri predsednik SAD. Pentagon je potvrdio da je predsednik Donald Tramp potpisao odobrenje na Hegsetov predlog, dok je Bela kuća odbila da komentariše sam prenos i uputila novinare na Ministarstvo odbrane.

Organizacije za ljudska prava kritikovale su odluku. Amnesti internešenel Australija pozvala je australijskog premijera Entonija Albanezea da izvrši pritisak na SAD kako bi odluka bila povučena.

- Predlog da se pogubljenje streljanjem prenosi uživo radi javnog gledanja predstavlja užasavajuće nepoštovanje ljudskog dostojanstva - rekla je koordinatorka kampanje te organizacije Kinzom Dongdue.

Ona je dodala da pretvaranje ubistva koje sprovodi država u javni spektakl dodatno pojačava surovost smrtne kazne.

Javna pogubljenja postala su izuzetno retka širom sveta. Među zemljama za koje se zna da su ih sprovodile poslednjih godina nalaze se Iran i Avganistan pod upravom talibana.

Predstavnici ministarstava spoljnih poslova Australije i Novog Zelanda nisu odgovorili na zahteve za komentar.

(Tanjug)

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