- Mir se nikada ne postiže slabošću - rekao je Zelenski u objavi na društvenim mrežama nakon što je Tramp objavio da je postigao dogovor sa Putinom o isporuci miliona tona dizela.

- Svako ublažavanje sankcija protiv Rusije bez jasnog i trajnog sporazuma o deeskalaciji je očigledna slabost. Koristi Rusiji, omogućava joj da više ubija, duže ratuje, još manje poštuje Ameriku i nanosi još veće gubitke i štetu svetu - napisao je ukrajinski predsednik.

"Pokloni Putinu neće doneti mir"

Zelenski je upozorio da ruski predsednik pokušava da iskoristi pregovore sa SAD kako bi smanjio ekonomski pritisak na Moskvu i dobio dodatno vreme za nastavak rata. Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty images/Profimedia

- Pokloni Putinu neće doneti mir niti bilo kakvu korist civilizovanom svetu. Rusija će se "osvetiti" za dizel daljim terorom i podlošću. Dozvoljavanje Rusiji da prodaje naftne derivate je investicija u rat koji treba okončati, a ne produžiti - rekao je on.

Istakao je da su ruski napadi na ukrajinske gradove poslednjih dana odneli desetine života i da Moskva pokušava da nadoknadi svoje neuspehe na bojnom polju napadima na civilnu i energetsku infrastrukturu. Foto: Kristina Solovyova/Zuma/Profimedia, ATAAntonio Ahel

Prema njegovim rečima, Putin pokušava da postigne zakulisne dogovore o ublažavanju sankcija kako bi obezbedio dodatne prihode i nastavio rat.

Zelenski nudi sporazum o zaustavljanju napada na energetsku infrastrukturu

Ukrajinski predsednik je ponovio da je Kijev spreman na obostrani prekid napada na energetsku infrastrukturu.

- Naši napadi na ruske rafinerije nafte i druga naftna postrojenja su odgovor na višegodišnju kampanju terora Rusije protiv ukrajinske energetike - napisao je on.

- Ukrajina neće napasti ruske rafinerije ako Rusija prestane da uništava našu energetsku infrastrukturu - dodao je.

Foto: Marianna Kotyk/Sipa Press/Profimedia

Zelenski je rekao da je takav predlog već predstavljen američkoj strani i da veruje da Vašington ima dovoljan uticaj da postigne sporazum.

- Potrebna je prava deeskalacija sa Rusijom, i to na obostranoj osnovi. Računamo na fer američku podršku našoj odbrani i na odlučan razgovor između Sjedinjenih Država i Rusije. Odlučan, a ne slab - zaključio je.

Zahvalio se američkim kongresmenima, a zatim kritikovao Trampov potez

Reakcija Zelenskog usledila je istog dana kada je primio američku kongresnu delegaciju u Kijevu, kojoj je zahvalio na podršci Ukrajini.

Tokom sastanka, na snazi je bila vazdušna uzbuna zbog pretnje ruskih dronova. Foto: ATA images/Antonio Ahel

Zelenski je rekao da su razgovarali o američkoj pomoći ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani, ubrzavanju proizvodnje raketa za sisteme Patriot i potrebi ograničavanja prihoda Rusije iz kojih finansira rat.

Zahvalio se Sjedinjenim Državama na kontinuiranoj podršci, ali je nakon Trampove objave upozorio da dogovor sa Putinom ide u suprotnom smeru od pritiska na Moskvu koji Ukrajina traži.

Tramp najavljuje milione tona ruskog dizela

Tramp je ranije objavio da je nakon telefonskog razgovora sa Putinom dogovorena hitna isporuka više od 300.000 tona ruskog dizela američkom i svetskom tržištu.

Prema njegovim rečima, Rusija bi trebalo da isporuči dodatnih 500.000 tona u novembru, a ubrzo nakon toga još milion tona. Takođe je najavio naknadnu isporuku dodatnih tri miliona tona, u zavisnosti od stanja ruskih rafinerija. Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Ministarstvo finansija SAD je potom izdalo privremeno ovlašćenje kojim se ublažavaju sankcije na određene pošiljke ruskog dizela. Prema Asošijejted presu, odobrenje se odnosi na dizel utovaren u tankere do 9. oktobra i važi do aprila 2027. godine.

Tramp je predstavio sporazum kao način za snižavanje visokih cena goriva u Sjedinjenim Državama, posebno za poljoprivrednike i kamiondžije, uoči kongresnih izbora 3. novembra.

Odluka SAD predstavlja značajan preokret u odnosu na prethodni pritisak na ruski energetski sektor, čiji su prihodi jedan od izvora finansiranja rata u Ukrajini.

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