Ministarstvo finansija SAD, je po nalogu predsednika Donalda Trampa izdalo privremeno izuzeće od sankcija koje omogućava isporuke ruskog dizel-goriva svetskom tržištu.

Prethodno je američki lider saopštio da je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom dogovorio velike isporuke ruskog dizel goriva na svetsko tržište.

- Upravo sam obavio izuzetno uspešan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, tokom kojeg je postignut dogovor da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizel-goriva na američko i svetsko tržište, još 500.000 tona tokom novembra, a zatim dodatnih milion tona - naveo je Tramp.

On je dodao da će Rusija, uzimajući u obzir proizvodne kapacitete svojih rafinerija, u najkraćem roku isporučiti još tri miliona tona dizel-goriva. Foto: Drew ANGERER/AFP/Profimedia

Tramp je pre razgovora sa Putinom nagovestio da će doći do smanjenja cena dizela.

- Uskoro ćemo imati veliku objavu o dizelu - rekao je Tramp. - Cene će pasti i sve će uskoro biti gotovo, na ovaj ili onaj način.

(RIA Novosti)

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