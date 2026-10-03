Lideru Čečenije Ramzanu Kadirovu dodeljeno je zvanje generala armije, a direktor Rosgvardije Viktor Zolotov mu je na ceremoniji u Groznom uručio "krapovu beretku" (cvena beretka, ime dobila po tamnocrvenoj boji koja za vojnike simbolizuje boju krvi prolivenu u borbi za otadžbinu, kao i krv i znoj koji su proliveni tokom surovih obuka i ispita).

Foto: Iks printskrin/@nexta_tv

Unapređenje u čin generala usledilo je na osnovu ukaza predsednika Rusije Vladimira Putina.

Direktor Rosgvardije, Viktor Zolotov uručio je predsedniku Čečenske Republike Ramzanu Kadirovu generalske epolete i krapovu beretku. O tome je, pozivajući se na izjavu Viktora Zolotova, izvestio TASS.

By Putin’s Presidential Decree:

Chechen leader Ramzan Kadyrov has been promoted to the rank of General of the Army—the highest military rank in the Russian Armed Forces. During a ceremony in Grozny, Rosgvardia Director Viktor Zolotov presented him with his new shoulder straps and… pic.twitter.com/CQjTt6mDxU — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) October 3, 2026

- Predsednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin danas mi je poverio da saopštim njegov ukaz o dodeli još jednog, najvišeg vojnog zvanja - generala armije - Heroju Rusije, general-pukovniku Ramzanu Kadirovu - rekao je Viktor Zolotov.

Prema njegovim rečima, kao znak zahvalnosti za zasluge u razvoju jedinica specijalnih snaga i trupa Nacionalne garde, doneta je odluka da se Ramzanu Kadirovu uruči krapova beretka.

Tokom ceremonije, čečenski lider je Viktoru Zolotovu dodelio zvanje Heroja Čečenske Republike, istakavši njegove zasluge za region.

🤣 Kadyrov has been promoted to Army General and awarded a maroon beret



A reminder: he’s also an honorary academician of the Russian Academy of Natural Sciences.



Army General, academician, maroon beret — quite the achievement list. Is Kadyrov speedrunning the quest “Collect… pic.twitter.com/Nmj7oZ5ksk — NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2026

Ramzan Kadirov je pobedio na izborima za predsednika Čečenije sa rekordnih 99,85 odsto glasova, na izborima održanim od 18. do 20. septembra. Ovo mu je peti mandat na čelu republike, kojom upravlja od februara 2006. godine.

Vladimir Putin je 30. septembra zahvalio Ramzanu Kadirovu i njegovom timu na radu u Čečeniji, a takođe je istakao doprinos stanovnika republike jačanju zemlje i sprovođenju "specijalne vojne operacije".

Kako se stiče pravo na nošenje?

Da bi vojnik dobio pravo da nosi krapovu beretku, mora da prođe izuzetno surove i psihofizički zahtevne kvalifikacione ispite. Ovi ispiti se sastoje iz nekoliko faza:

Forsirani marš: Trčanje na distanci od 10 do 12 kilometara pod punom ratnom opremom, kroz teške terene (blato, voda, prepreke).

Poligon sa preprekama i vatrena obuka: Odmah nakon marša prolazi se kroz specijalni poligon sa eksplozijama i preprekama, nakon čega sledi provera preciznosti u gađanju.

Borba prsa u prsa (Sparing): Poslednja i najbrutalnija faza je 12 minuta neprekidne borbe prsa u prsa sa četiri različita protivnika (koji su već nosioci krapove beretke i ne štede kandidata). Cilj je izdržati i ne biti nokautiran.

Zbog ekstremnih napora, procenat prolaznosti je veoma nizak, a ispiti ponekad rezultiraju i ozbiljnim povredama. Foto: Iks printskrin/@nexta_tv

Izuzeci u dobijanju beretke - poput Kadirova

Pored ispita, beretka se izuzetno retko može dodeliti i kao počasno priznanje za "naročite zasluge u razvoju specijalnih jedinica".

U oktobru 2026. godine, ova beretka je privukla pažnju regionalnih medija kada je zvanično uručena čečenskom lideru Ramzanu Kadirovu, uporedo sa njegovim unapređenjem u čin generala armije.

Kako izgleda ispit za sticanje krapove beretke

Ispit za sticanje Krapove beretke smatra se jednim od najsurovijih i najbrutalnijih vojnih testova na svetu. Osmišljen je krajem 1970-ih godina (zvanično usvojen 1993. godine) sa ciljem da spusti čoveka do krajnjih granica fizičke i psihičke izdržljivosti.

Ispit se sastoji iz dva dela: preliminarne selekcije i glavnog ispita koji se izvodi u jednom neprekidnom, paklenom danu.

1. Preliminarna selekcija (Sito)

Pre nego što uopšte dobiju priliku da izađu na glavni ispit, kandidati moraju da prođu rigorozne provere: Foto: Iks printskrin/@nexta_tv

• Trčanje na 3.000 metara.

• Zgibovi, sklekovi i surove serije skokova iz čučnja (burpee).

• Provera opštih vojnih veština (taktika, medicina, veza).

Tek kada kandidat dobije ocenu "odličan" iz svih segmenata, stiče pravo da pristupi glavnom ispitu.

2. Glavni ispit: Pakleni dan

Sve faze glavnog ispita odvijaju se jedna za drugom, bez pauze za odmor, hranu ili san.

Faza 1: Forsirani marš (10–12 km)

Kandidati kreću u marš pod punom ratnom opremom (težine oko 15–20 kg). Tokom ovog marša, instruktori (koji već imaju krapove beretke) namerno psihofizički torturišu kandidate:

Surovi teren: Trči se kroz duboko blato, močvare, vodu do grudi i preko strmih brda.

Iznenadni napadi: Instruktori simuliraju zasede, bacaju petarde, dimne bombe i pucaju iz manevarske municije tik iznad glava kandidata.

Dodatna naređenja: Tokom trčanja, instruktori iznenada naređuju puzanje, nošenje "ranjenog" druga, ili kretanje u gas-maskama kroz kontaminiranu zonu.

Pravilo: Ko zaostane za grupom više od 50 metara, diskvalifikovan je.

Faza 2: Specijalni poligon sa preprekama

Odmah po završetku marša, bez sekunde predaha, kandidati ulaze u zonu prepreka. Poligon je pun bodljikave žice, zapaljenih barijera, zidova i podzemnih tunela punih dima. Sve vreme oko njih odjekuju kontrolisane eksplozije kako bi se testirala njihova pribranost pod ekstremnim stresom.

Faza 3: Provera oružja (Ključni psihički test)

Odmah nakon poligona, kandidat mora da sklopi i napuni svoje oružje i ispali jedan hitac u metu.

Zvrčka: Ako je tokom marša i blata dozvolio da mu se oružje zaprlja i ono zakaže (zaglavi se), kandidat je trenutno diskvalifikovan, bez obzira na to što je pretrčao 12 kilometara i prošao sve prepreke. To uči vojnike da im oružje uvek mora biti operativno.

Faza 4: Akrobatika i visinske veštine

Uključuje brzo spuštanje konopcem sa petospratnice, upad kroz prozor uz pucanje iz pištolja i eliminaciju meta, nakon čega slede gimnastičke veštine i demonstracija složenih formi borilačkih veština (kata). Foto: Iks printskrin/@nexta_tv

Faza 5: Finale – 12 minuta živog pakla (Sparing)

Ovo je faza po kojoj je ispit najpoznatiji. Preživeli kandidati, potpuno iscrpljeni, dobijaju bokserske rukavice i zaštitnu kacigu.

Borba traje 12 minuta i podeljena je na 4 runde po 3 minuta.

Protivnici su četiri različita borca – jedan kandidat i tri iskusna instruktora (nosioca krapove beretke).

Instruktori ulaze u borbu odmorni, sveži i sa ciljem da testiraju volju kandidata. Oni ga ne štede; udarci su stvarni i brutalni.

Cilj: Kandidat ne mora da pobedi instruktore, ali ne sme da bude nokautiran i mora aktivno da se brani (pasivna odbrana vodi do diskvalifikacije). Dozvoljeno je pljuvanje krvi, ali ne i odustajanje.

Ceremonija uručenja

Oni retki koji izdrže sparing (često svega 5% do 15% od ukupnog broja prijavljenih) uspešno završavaju ispit.

Uručenje se vrši pred celim strojem. Vojnik prima beretku, klekne, ljubi je, stavlja na glavu i glasno izgovara tradicinalnu zakletvu:

"Služim Otadžbini i Specijalnim jedinicama!"

Od tog trenutka, beretka postaje njegova lična svetinja. Nosi se blago nakrivljena na levu stranu (za razliku od običnih vojnih beretki koje se krivu na desnu), što je još jedan simbol časti koji je razlikuje od ostatka vojske.

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