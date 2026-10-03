Pod sloganom "Gori", učesnici su formirali ljudski lanac u više gradova i pozvali na politički i društveni novi početak, prenosi Špigel.

Organizatori su naveli da su akcije bile planirane u 112 gradova, dok je ukupna dužina različitih ljudskih lanaca oko podneva procenjena na približno 21 kilometar. Foto: Martin Müller / imago stock&people / Profimedia

Na akcije su pozvale organizacije za zaštitu prirode i klime, crkve, sindikati i druge organizacije i inicijative. Planirano je da se ljudski lanac, u pojedinim deonicama, proteže od sedišta Saveznog ustavnog suda u Karlsrueu, preko više desetina gradova, do sedišta savezne vlade u Berlinu.

Učesnici su kao simbol novog početka držali podignute prazne bele listove papira. Brojni građani učestvovali su, između ostalog, u Berlinu i Drezdenu.

- Želimo da se zaštite temelji našeg života.

Zbog nas danas, ali i zbog naše dece, unuka i praunuka", navodi se u pozivu na akciju. Organizacije su ukazale na hiljade žrtava toplotnih talasa tokom ovog leta, poplave i velike šumske požare koji su zahvatili i Evropu.

One su ocenile da politika čini premalo, dok, kako navode, interesne grupe podrivaju demokratiju.

Učesnici su poručili da je zbog nezadovoljstva takvim stanjem veliki broj ljudi počeo da podržava Alternativu za Nemačku (AfD), zbog čega je, kako navode organizatori, potreban novi početak kako bi se velike krize rešavale zajednički i mirnim putem.

(Tanjug)

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