Vežba velikih razmera simulirala je različite scenarije hibridnih pretnji širom grada i lučke infrastrukture, uključujući neutralisanje dronova sa eksplozivom iznad lučkih terminala, reagovanje na curenje hemikalija i sabotaže na železnici.

Odbrambena vežba održana je u trenutku pojačanih upozorenja na ruske hibridne aktivnosti u Nemačkoj, koje su, prema navodima UNITED24 Media, od internet dezinformacija prerasle u fizičke sabotaže i terorističke aktivnosti koje podržava država. Foto: Depositphotos/Ruletkka

Prema navodima iz teksta, nemačke vlasti su tokom 2026. zabeležile više od 165 slučajeva sabotaže, kao i napade dronovima sa eksplozivom na kritičnu infrastrukturu, među kojima je aerodrom Lajpcig/Hale. Zbog toga civilni i vojni zvaničnici zajedničke vežbe smatraju važnim delom priprema za rastuće bezbednosne pretnje.

U noći 24. septembra, vojni konvoj od 70 vozila kretao se gradom uz policijsku pratnju.

Uvežbavali masovnu evakuaciju i napade na infrastrukturu

Vežbe održane 26. septembra bile su usmerene na evakuaciju velikog broja povređenih, uz korišćenje podzemnih terenskih prostorija za hitnu medicinsku pomoć i helikopterski transport do Univerzitetskog medicinskog centra Hamburg-Ependorf.

Civilno-vojna saradnja značajno je proširena tokom trećeg izdanja godišnje vežbe. Broj civilnih partnera povećan je sa 12 prošle godine na 60, navodi NDR. Foto: Michael Bihlmayer/imago stock&people/Profimedia

U vežbi su učestvovale lokalne službe za vanredne situacije, regionalne vlasti i velike industrijske kompanije, među kojima su Erbas i operater hamburške luke HHLA.

Među novim korporativnim partnerima našla se i Švarc grupa, vlasnik trgovinskih lanaca Lidl i Kaufland. Kompanija je obezbedila sigurnu i otpornu IT mrežnu infrastrukturu kako bi civilne bezbednosne službe i vojno osoblje mogli da održavaju komunikaciju.

Komandant Bundesvera Kurt Leonards pohvalio je sve veću koordinaciju vojnih i civilnih struktura, navodeći za NDR da se percepcija oružanih snaga u nemačkoj javnosti menja u pozitivnom smeru dok se zemlja prilagođava novom bezbednosnom okruženju.

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- Dobijamo mnogo prijateljskih gestova na raskrsnicama. Vojnike pozivaju na kafu. Nikada ranije nismo doživeli nešto slično - rekao je Leonards.

Zamenica gradonačelnika Hamburga Katarina Fegebank naglasila je da cilj vežbe nije širenje straha, već zajednička priprema za promenjenu bezbednosnu situaciju.

Hiljade ljudi protestovale protiv vežbe

Manevri su, međutim, izazvali velike proteste. Prema podacima policije, do 5.000 demonstranata okupilo se u centru Hamburga protiveći se militarizaciji grada, preneo je NDR.

Demonstranti iz grupa koje se protive NATO-u, klimatski aktivisti i oko 1.900 učenika i studenata koji su protestovali protiv vojne obaveze pokušali su da blokiraju železničke pruge u luci i ometaju kretanje vojnih konvoja preko mostova na Elbi.

Nakon vežbi "Red Storm Alfa" 2024. i "Red Storm Bravo" 2025. godine, vojni portparoli potvrdili su za NDR da su već počele pripreme za četvrto izdanje pod nazivom "Red Storm Delta", dok Nemačka nastavlja da jača sistem civilne odbrane. Foto: FOCKE STRANGMANN/AFP/Profimedia

Istovremeno se u evropskim prestonicama raspravlja o "Protokolu za vanredne bezbednosne situacije" i zajedničkom okviru za odgovor na hibridne pretnje, koji bi trebalo da koordiniraju reakcije na sabotaže, sajber napade i druge oblike hibridnog delovanja širom Evrope.

Predloženi okvir Evropske komisije trebalo bi da dopuni konsultativni mehanizam iz člana 4 NATO-a i omogući brze i koordinisane protivmere u slučaju nevojne agresije, iako pojedine diplomate izražavaju sumnju da bi mogao da dovede do preklapanja postojećih procedura.

(Kurir/United24media)

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