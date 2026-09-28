Marinci - sedmorica vojnika i jedan oficir iz jedinice marinaca za desantne operacije - pretrpeli su posledice udisanja dima i simptome koji odgovaraju potresu mozga, uključujući glavobolje. Niko nije teže povređen, a svi su se ubrzo posle napada vratili na dužnost.

Zvaničnici su rekli da marinci nisu bili na brodu američke Ratne mornarice, ali nisu otkrili o kojem je plovilu reč. Ministarstvo odbrane SAD nije javno saopštilo da je došlo do napada na američke snage u tom području. Foto: rasould2015, Ales Utouka/Alamy, Daniel Torok/White House/Zuma Press/Profimedia

NJihove povrede unete su u Pentagonov sistem za praćenje žrtava oko deset dana kasnije.

Prema podacima sistema, do srede je ukupno 861 pripadnik američkih oružanih snaga ranjen od početka rata sa Iranom. Jedan zvaničnik rekao je da neke povrede, posebno potresi mozga, mogu biti dijagnostikovani tek nekoliko dana kasnije.

Objavljivanje ovih informacija otvorilo je dodatna pitanja o tome koliko brzo se prijavljuju američke žrtve i na koji način ih Pentagon klasifikuje tokom sukoba.

Američke snage nastavljaju da sprovode ograničenja za plovila koja putuju ka iranskim lukama i iz njih kroz Ormuski moreuz.

Prema rečima jednog američkog zvaničnika, pripadnici iranske Revolucionarne garde i dalje gotovo svakodnevno pokušavaju da gađaju brodove u tom regionu.

(i24news)

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