Odgovarajući na pitanje u intervjuu za The Wall Street Journal (WSJ) kako se nosi sa stresom nakon godina rata velikih razmera, Zelenski je priznao da nije siguran da li mu to uspeva.

Prema njegovim rečima, pokušava da obavlja svoje dužnosti tako da posle rata može da nastavi da živi u svojoj zemlji.

"Čak nije reč ni o tome da te ljudi poštuju. Reč je o tome da posle rata i nakon ove predsedničke funkcije možeš da nastaviš da živiš u svojoj zemlji, da se šetaš ulicama i da niko ne želi da te ubije niti da te mrzi", rekao je.

Foto: Marianna Kotyk/Sipa Press/Profimedia

 

"Upravo zato što si se ponašao kao *****, a ne kao lider i ne kao muškarac", dodao je on, priznajući da je i sam pravio greške.

"Ponekad, sa svim mojim greškama i tako dalje... tokom rata napraviš toliko grešaka. Zašto? Zato što moraš da pomogneš predsedniku SAD Donaldu Trampu da postigne dogovor. Zato moraš da postigneš stotine dogovora dnevno. Nije lako, veoma je delikatno. Ponekad znaš da to čak ni ne želiš da uradiš, ali moraš. Da, tako da ima mnogo toga", objasnio je Zelenski.

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"I zato se sve svodi na tvoj odnos prema poslu, prema svojoj zemlji i prema svom narodu. Na kraju dana, sve se vrti oko ljudi. LJudi ti daju energiju da živiš, ali postoje i ljudi koje mrziš i koji ti oduzimaju svu energiju. I da, zato se sve svodi na to. Zato pokušavam da živim za dobre ljude. Nadam se da je oko nas mnogo dobrih ljudi. Nadam se", rekao je Zelenski.

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