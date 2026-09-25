Ćerka Donalda Trampa, Ivanka Tramp, nosila je elegantnu haljinu u svetloplavoj boji koja je njen omiljeni kolorit za gala događaje. Primera radi, pre nekoliko meseci nosila je na svečanoj večeri u Beloj kući raskošnu toaletu u toj boji, a model je kreirala čuvena libanska dizajnerka Reem Acra. Poredili su je tada sa slavnom glumicom Grejs Keli.

Ivanka je za današnji prijem obukla model najpoznatije kineske dizajnerke Guo Pej koja je osmislila i čuvenu žutu haljinu koju je Rijana nosila 2015. na Met Gali u NJujorku. Odabirom baš ove toalete iskazala je poštovanje prema Kini i uvaženim gostima.

Na njenom današnjem stajlingu posebno se ističe vez, koji krasi strukiranu jaknu koju je nosila preko haljine. Taj detalj se bukvalno stapa sa toaletom i izgleda izuzetno raskošno. Krasi ga masivni, gusti beli i srebrni vez koji vizuelno podseća na ukrašene jakne ili jeleke. Foto: Instagram printskrin/ivankatrump

Dizajneri visoke mode često koriste ovaj trik – osmisle strukturiranu i bogato uvezenu kratku jaknu koja se savršeno uklapa sa haljinom koja se nosi ispod tog odevnog komada, tako da sve zajedno na prvi pogled izgleda kao jedna raskošna, unikatna toaleta.

Ovaj deo njenog stajlinga ima čvrstu formu i kroj koji se napred ne kopča, već se blago otvara u predelu grudi - što je vizuelno identično formi jeleka.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Tradicionalni jeleci prepoznatljivi su upravo po masivnom zlatovezu ili srebrnom vezu koji prati ivice i pokriva ramena i grudi, baš kao i na ovoj kreaciji.

Raskošni detalji nalaze se i na džepovima krajnje originalne haljine. Foto: Mirko Kuzmanovic/Alamy/Profimedia jelek

Ivanka Tramp nosila je i veoma glamuroznu frizuru, a njeno lice možda pokrene glasine o potencijalnim tretmanima botoksom i sličnim estetskim korekcijama.

Uz Ivanku Tramp bila je njena ćerka, Arabela Rouz Kušner (15) koja je nosila Self - Portrait haljinu midi dužine. Ovaj modni brend je jedna od omiljenih marki princeze od Velsa. Zanimljivo je da je Melanija Tramp danas na prijemu u čast uvaženih zvanica iz Kine takođe nosila kreaciju brenda koji obožava Kejt Midlton. Foto: Instagram printskrin/ivankatrump

Kejt je do sada nosila nosila više od 10 različitih midi i maksi haljina Self-Portrait na brojnim važnim događajima. A model poput onog u kojem se pojavila Trampova unuka, izabrala je za dodelu trofeja na Vimbldonu 2025. godine.

Poznato je da Kejt Midlton utiče na modni stil ogromnog broja ljudi, a njen uticaj na ženske članove porodice Tramp je očigledan.

U interesantnom modnom izdanju predstavila se danas i druga dama SAD Uša Vens. NJen izbor bila je Saloni Fleru svilena haljina sa rolka detaljem i maksimalne dužine kao i Manolo Blahnik salonke.

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