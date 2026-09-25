Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ovu informaciju je otkrio tokom govora na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 23. septembra. Rekao je da je Ukrajina nedavno „poslala dvojicu severnokorejskih ratnih zarobljenika u Republiku Koreju“ i da je jedan od njih nakon zarobljavanja pokušao da ubije.

Li je nakon toga objavio opširnu poruku u kojoj je objasnio zašto je njegova vlada insistirala na tajnosti. Naglasio je da se državna politika mora voditi u interesu države i građana, a ne zbog popularnosti vlasti ili političke koristi.

- Pitanje prebacivanja severnokorejskih ratnih zarobljenika u Južnu Koreju veoma je osetljivo pitanje koje snažno utiče na diplomatiju, nacionalnu bezbednost i situaciju na Korejskom poluostrvu - napisao je Li. Poručio je da bi objava informacije njegovoj vladi mogla da donese političke bodove, ali da su bezbednosti i diplomatski rizici bili važniji.

- Zašto unutra vlade ne bi bilo predloga da objavimo prebacivanje severnokorejskih zarobljenika, kada bi nam to očigledno pomoglo u popravljanju potpore javnosti? Međutim, kada smo uzeli u obzir brojne probleme koje bi objava mogla da izazove, zaključili smo da je tajnost ispravna u svakom pogledu i tako smo se dogovorili - napisao je.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ahn Young-joon, Pool

 

Li je posebno oštro odbacio kritike da je njegova vlada pokušala nešto da sakrije. Poručio je da životi ljudi, nacionalna bezbednost i državni interesi ne smeju biti ugroženi radi političke koristi.

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- Osobu koja radi male sopstvene koristi ugrožava nečiji život, nacionalne interese i sigurnost nazivamo ubicom ili izdajnikom.

Nije ispravno kritikovati opravdanu i legitimnu odluku o tajnosti - napisao je. Potom se direktno osvrnuo na Ukrajinu.

- Ne znam kakve je okolnosti imala ukrajinska strana kada je prekršila dogovor o tajnosti i objavila informaciju, ali zbog toga jako žalim - poručio je Li.

Na kraju je izrazio nadu da će ratovi u kojima „bezbrojni ljudi ginu ili bivaju ranjeni i u kojima se sve uništava“ što pre završiti.

Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

 

Ukrajina: Nismo otkrili detalje

Kancelarija ukrajinskog predsednika ranije je za južnokorejsku novinsku agenciju Jonhap poručila da je objavljena samo činjenica transfera, a ne i pojedinosti postupka.

Iz Kijeva su takođe naveli da bi bilo „čudno“ očekivati da celi transfer ostane tajan.

Ukrajina je dvojicu severnokorejskih vojnika zarobila početkom 2025. godine. Bili su raspoređeni u ruskoj Kurskoj oblasti, gde su se borili na strani ruskih snaga, a obojica su navodno izrazila želju da odu u Južnu Koreju umesto da budu vraćeni u Severnu Koreju.

Južnokorejsko ministarstvo spoljnih poslova još je u junu objavilo da je spremno da prihvati severnokorejske ratne zarobljenike koje je zarobila Ukrajina ako žele da se nastane u Južnoj Koreji.

Podsetimo, Severna Koreja postala je jedan od najbližih saveznika Moskve nakon početka rata u Ukrajini. Rusiji je poslala vojnike, ali i velike količine vojne opreme, uključujući balističke rakete, artiljerijske granate i raketne bacače.

Foto: Vadim Savitsky/Zuma Press/Profimedia

 

U aprilu je Kim DŽong Un otvorio muzej posvećen severnokorejskim vojnicima koji su se borili uz ruske snage. Prema procenama američkih obaveštajnih službi, više od 12.000 severnokorejskih vojnika učestvovalo je u ratu na strani Rusije.

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