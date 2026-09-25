Na početku svog sastanka na vrhu s američkim predsednikom Donaldom Trampom u četvrtak u Beloj kući, kineski predsednik izneo je uslove za međusobno razumevanje za koje je rekao da bi mogli da odvrate dve suprotstavljene supersile od budućeg vojnog sukoba i da ih usmeri na put obostrane koristi.

Umesto konfrontacije, uslovi za "postizanje velikog podmlađivanja kineske nacije i ponovno stvaranje Amerike idu ruku pod ruku" i trebali bi da budu cilj, rekao je Si, navodeći Trumpov politički slogan.

"Trebalo bi da ojačamo komunikaciju. Kina i Sjedinjene Države razlikuju se po nacionalnim uslovima, ali kroz iskren, dubinski i kontinuirani dijalog, naše dve zemlje mogu bolje da se razumeju, traže zajednički jezik dok istovremeno odlažu razlike i grade međusobno poverenje", rekao je Si, dok ga je Tramp posmatrao, objavio je Gardijan. Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

'Koegzistirati u miru'

"Trebalo bi da koegzistiramo u miru. Kina i Sjedinjene Države, kao dve velike zemlje, mogu da imaju koristi od saradnje, a obe će izgubiti u sukobu. Naše dve vojske trebalo bi da održavaju redovni dijalog i poboljšaju mehanizme za komunikaciju i sprečavanje kriza", rekao je kineski čelnik.

Sa takvim uslovima, rekao je Si, "Tukididova zamka može da se prevlada", misleći na fenomen, koji je definisao grčki istoričar, a koji nastaje kada sila u nastajanju osporava dominaciju etablirane sile.

Si je pomenuo tu frazu na sastanku sa Trumpom u Pekingu u maju, pitajući američkog predsednika kako planira to da izbegne.

Smanjivanje napetosti i slanje studenata

NJegovi predlozi za smanjenje napetosti – koji su uključivali i poziv 100.000 mladih Amerikanaca da posete Kinu u sklopu studentskih razmena – dolaze usred razdoblja intenzivne konkurencije između dve sile oko veštačke inteligencije i trgovine, pri čemu svaka strana nameće carine drugoj. Foto: Liu Bin/Xinhua News/Profimedia

Tramp je ranije u Beloj kući poželeo dobrodošlicu Siju i njegovoj supruzi Peng Liyjan, napomenuvši da je on prvi kineski čelnik koji je drugi put posetio SAD. Prethodna poseta dogodila se 2015. godine, kada je Barck Obama bio predsednik.

"Predsednik Si i gospođa Peng stižu u važnom trenutku za Ameriku, 250. godišnjici našeg osnivanja", rekao je.

'Veliko prijateljstvo'

Tramp je rekao da je sa Sijem izgradio "zaista veliko prijateljstvo".

"Predsednik Si i ja postigli smo ogroman napredak u rešavanju problema sa kojima se suočavaju naše dve zemlje", rekao je i nastavio: „Naši timovi rade na podsticanju uravnoteženijih trgovinskih odnosa, uključujući novi pristup tržištu za američke poljoprivrednike i stočare."

Rekao je da će tokom trenutne posete biti reči o bezbednosti, tehnologiji i veštačkoj inteligenciji – koju je nazvao "superinteligencijom", terminom koji je uveo u svom govoru Opštoj skupštini Ujedinjenih nacija u utorak. Foto: Li Xiang/Xinhua News/Profimedia

Si je takođe pohvalio svoj lični odnos sa američkim kolegom, rekavši: "Predsednik Tramp i ja imamo međusobno poštovanje. Izgradili smo lični odnos i ostali u kontaktu."

Obraćajući se direkto Trampu, rekao je: "Tokom vaše posete Kini ove godine, složili smo se da ćemo izgraditi konstruktivan kinesko-američki odnos strateške stabilnosti. Spreman sam da sarađujem ​​sa vama kako bismo usmerili divovski brod kinesko-američkog odnosa na stabilan kurs prema budućnosti."

Na pisti pozdravili kineskog vođu

Ceremonija dočeka u Beloj kući usledila je nakon što je Tramp prethodne večeri preduzeo neobičan korak odlaskom aerodrom Endrjus u Merilendu kako bi na pisti pozdravio kineskog vođu i njegovu suprugu.

Veliki deo iste raskoši ponovio se i na ceremoniji u četvrtak, a svirane su himne obe zemlje. Trampa je pratila supruga Melanija, dok su članovi njegovog kabineta i viši pomoćnici - uključujući Natali Harp, Trampovu predanu asistentkinju koju su kolege zvale "ljudski printer".

Tramp i Si su posle ceremonije i pozdravnih govora održali bilateralne razgovore.

(Net.hr)

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