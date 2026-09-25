"Beloglavi orao je nacionalni simbol Sjedinjenih Država i oličenje slobodnog i uzvišenog duha Amerike. I nadamo se da će pronaći lepo mesto, divno mesto, u Pekingu", rekao je tom prilikom Tramp, prenosi NJujork post.

Tramp je rekao da je poklon napravio "izvanredan američki umetnik" i da je dizajniran "u ličnoj saradnji" sa njim i njegovom suprugom Melanijom.

Neposredno pre nego što je otkrio svoj poklon Si Đinpingu, Tramp je pozvao goste na večeri da prošetaju kroz ogromnu novu balsku dvoranu Bele kuće, koja je još u izgradnji. Foto: Li Xiang/Xinhua News/Profimedia

"Kao poseban poklon u čast predsednika Sija i gospođe Peng, želeo bih da pozovem sve prisutne u prostoriji da je posete kroz tu prelepu zavesu na zadnjim vratima. Sve je osvetljeno i izgleda prelepo. Vi ćete biti prvi ljudi koji će kročiti u nju", kazao je Tramp.

Kineski predsednik nije uručio uzvratni poklon tokom svoje zdravice, piše NJujork tajms.

Međutim, ranije tog dana, Si je objavio da će Kina poslati dve pande u zoološki vrt u Atlanti kao "izaslanike prijateljstva". Foto: Liu Bin/Xinhua News/Profimedia

Pande već dugo služe kao kineski diplomatski predstavnici. Kina je poslala dve pande u Sjedinjene Države ubrzo nakon istorijske posete predsednika Niksona Pekingu 1972. godine, kada je prva dama, Pet Nikson, rekla kineskom premijeru DŽou Enlaju da voli te medvede. Pande su boravile i u zoološkim vrtovima u San Dijegu i Memfisu, a nakon isteka perioda pozajmice često se vraćaju u Kinu.

Zoološki vrt u Atlanti vratio je porodicu pandi u Kinu u oktobru 2024. godine, a od tada je vodio pregovore o nabavci novog para. Prvi put posle više decenija, u Sjedinjenim Državama nema pandi.

Međutim, gest predsednika Sija u četvrtak to čini zvaničnim: zoološki vrt u Atlanti uskoro će dobiti Ping Pinga (mužjaka) i Fu Šuang (ženku).

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