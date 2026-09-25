"Beloglavi orao je nacionalni simbol Sjedinjenih Država i oličenje slobodnog i uzvišenog duha Amerike. I nadamo se da će pronaći lepo mesto, divno mesto, u Pekingu", rekao je tom prilikom Tramp, prenosi NJujork post.

Tramp je rekao da je poklon napravio "izvanredan američki umetnik" i da je dizajniran "u ličnoj saradnji" sa njim i njegovom suprugom Melanijom.

Neposredno pre nego što je otkrio svoj poklon Si Đinpingu, Tramp je pozvao goste na večeri da prošetaju kroz ogromnu novu balsku dvoranu Bele kuće, koja je još u izgradnji.

Foto: Li Xiang/Xinhua News/Profimedia

 

"Kao poseban poklon u čast predsednika Sija i gospođe Peng, želeo bih da pozovem sve prisutne u prostoriji da je posete kroz tu prelepu zavesu na zadnjim vratima. Sve je osvetljeno i izgleda prelepo. Vi ćete biti prvi ljudi koji će kročiti u nju", kazao je Tramp.

Kineski predsednik nije uručio uzvratni poklon tokom svoje zdravice, piše NJujork tajms. 

Pročitajte još

Vidite meni na večeri Trampa i Sija - Melanija sve spremila

Vidite meni na večeri Trampa i Sija - Melanija sve spremila

19:16

POGLED U NEBO I GRIMASA: Šta je to Tramp radio pred Sijem

POGLED U NEBO I GRIMASA: Šta je to Tramp radio pred Sijem

12:58

TRAMP 2027. U POSETI SRBIJI? "Čuo je puno lepih stvari"

TRAMP 2027. U POSETI SRBIJI? "Čuo je puno lepih stvari"

12:02

Nakon ugovora UN: "Uvek mu kažem istinu, ne želi da čuje!"

Nakon ugovora UN: "Uvek mu kažem istinu, ne želi da čuje!"

11:49

Međutim, ranije tog dana, Si je objavio da će Kina poslati dve pande u zoološki vrt u Atlanti kao "izaslanike prijateljstva".

Foto: Liu Bin/Xinhua News/Profimedia

 

Pande već dugo služe kao kineski diplomatski predstavnici. Kina je poslala dve pande u Sjedinjene Države ubrzo nakon istorijske posete predsednika Niksona Pekingu 1972. godine, kada je prva dama, Pet Nikson, rekla kineskom premijeru DŽou Enlaju da voli te medvede. Pande su boravile i u zoološkim vrtovima u San Dijegu i Memfisu, a nakon isteka perioda pozajmice često se vraćaju u Kinu.

Zoološki vrt u Atlanti vratio je porodicu pandi u Kinu u oktobru 2024. godine, a od tada je vodio pregovore o nabavci novog para. Prvi put posle više decenija, u Sjedinjenim Državama nema pandi. 

Međutim, gest predsednika Sija u četvrtak to čini zvaničnim: zoološki vrt u Atlanti uskoro će dobiti Ping Pinga (mužjaka) i Fu Šuang (ženku).

"Jokić? Najveća prevara u istoriji košarke!" Hrvat otkrio kako je Nikola završio u Denveru
Sport

"Jokić? Najveća prevara u istoriji košarke!" Hrvat otkrio kako je Nikola završio u Denveru

Dušan Vlahović gledao jednu od najmoćnijih koreografija: Srbin nastavio golgetersku seriju, ali Bešiktaš ipak izgubio
Sport

Dušan Vlahović gledao jednu od najmoćnijih koreografija: Srbin nastavio golgetersku seriju, ali Bešiktaš ipak izgubio

BONUS VIDEO:

#SAD vesti #Donald Tramp #Si Đinping #Kina vesti #Amerika vesti
Komentari 0
НЕВИЂЕНА СРАМОТА У ПРИШТИНИ! Скандалозан потез болесника из лажне државе Косово, чека се реакција УЕФА

NEVIĐENA SRAMOTA U PRIŠTINI! Skandalozan potez bolesnika iz lažne države Kosovo, čeka se reakcija UEFA