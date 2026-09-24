Melanija Tramp kaže da je Donaldu Trampu otvoreno rekla šta misli o njegovom obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Američkom predsedniku poručila je da je dobro govorio i da je održao odličan govor, ali je u razgovoru za Foks njuz dodala da njene ocene nisu uvek ono što on želi da čuje.

– Dakle, kažem mu istinu. Ponekad ne želi da čuje ono što mu kažem, ali to je u redu. Uvek govorim istinu – rekla je prva dama SAD. Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Dok je Melanija govorila o suprugovom nastupu, Tramp je tokom svog obraćanja u UN izdvojio njen rad. Zahvalio joj je na angažovanju u vezi sa povratkom ukrajinske i ruske dece razdvojene od porodica i pomenuo njenu inicijativu „Fostering the Future Together“, posvećenu obrazovanju i tehnologiji.

– Melanija, hvala ti mnogo. Odličan posao radiš – poručio joj je predsednik pred okupljenim svetskim liderima.

Melanijina inicijativa okupila 57 zemalja

Na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine UN u NJujorku Melanija je predstavila nove planove inicijative „Fostering the Future Together“. Prema saopštenju Bele kuće, koalicija sada broji 57 zemalja učesnica, a najavljena je i saradnja sa tehnološkim kompanijama među kojima su Gugl, Amazon, Intel i Zum. Cilj inicijative je da deca kroz obrazovanje dobiju bolji pristup tehnologiji i nauče kako da je koriste. Među učesnicima događaja bila je i Tamara Vučić. Foto: Vanessa Carvalho/Zuma Press/Profimedia

– Zajedno, mi smo prelep spektar kultura, jezika, istorija i tradicija. Pa ipak, stojimo ujedinjeni oko jedne večne istine: budućnost našeg sveta biće određena onim što danas učinimo za našu decu – rekla je Melanija, prema saopštenju Bele kuće.

(Kurir)

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