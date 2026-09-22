Prestonice Evropske unije postigle su dogovor o produženju individualnih sankcija Rusiji na tri godine, dok će ruski oligarsi Ališer Usmanov i Mihail Fridman biti uklonjeni sa crne liste EU, navodi nekoliko evropskih diplomata.

Tehnički posao i pisana procedura za uklanjanje Usmanova i Fridmana sa liste sankcionisanih trebalo bi da budu formalno završeni pre ponoći, kada je isticao postojeći režim sankcija. Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

Dogovorom bi istovremeno bilo produženo zamrzavanje imovine i zabrana putovanja za preostalih približno 3.000 osoba i subjekata na period od 36 meseci. Kompromis je postignut nakon spora oko veta koji je gotovo doveo do kolapsa režima sankcija EU prema Rusiji.

Diplomate upozoravaju da je stvoren opasan presedan, jer su pregovori o sankcijama postali poprište sukobljenih nacionalnih interesa članica EU.

Francuska tražila skidanje Usmanova sa crne liste

Francuska je zahtevala ukidanje sankcija Ališeru Usmanovu, rusko-uzbekistanskom milijarderu, pozivajući se na hitne razloge "nacionalne bezbednosti".

Diplomate EU navode da je zahtev povezan sa mogućom razmenom zatvorenika u kojoj bi učestvovao francuski državljanin osuđen za špijunažu u Azerbejdžanu. Foto: Depositphotos/psychoshadow, Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- To je ono što Francuska najbolje radi. Gura drugima niz grlo ono što ne žele - rekao je jedan diplomata.

Francuski zahtev potom je podstakao Slovačku, a zatim i Luksemburg, da zatraže ukidanje sankcija Mihailu Fridmanu, rusko-izraelskom milijarderu.

Obojica su pod sankcijama Evropske unije od 2022. godine.

Letonija neće blokirati kompromis

U zamenu za uklanjanje dvojice milijardera sa crne liste, kompromis predviđa da se period obnavljanja sankcija produži sa šest meseci na tri godine.

Taj ustupak trebalo bi da umiri države na istočnom krilu Evropske unije, koje su bile zabrinute zbog mogućeg slabljenja režima sankcija prema Rusiji. Foto: LukasKontakt / Alamy / Profimedia

Letonija će biti uzdržana prilikom donošenja odluke, ali neće blokirati dogovor.

U toj zemlji će 3. oktobra biti održani parlamentarni izbori, dok se letonski premijer Andris Kulbergs bori da zadrži prednost u istraživanjima javnog mnjenja.

(Kurir.rs/Euractiv)

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