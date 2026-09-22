"Najčešće naseljava kamenjare, sunčane padine i suve predele, gde se savršeno stapa sa okolinom."

"Iako ima snažan otrov, poskok uglavnom izbegava čoveka i napada samo kada se oseti ugroženim."

"Zanimljivo je da je odličan lovac iz zasede. Strpljivo čeka plen, najčešće glodare i guštere. Priroda nije opasna dok je poštujemo," poručuju na kraju posta.

 

Šarplaninski poskok se ne odnosi na posebnu vrstu poskoka, već na lokalnu populaciju poskoka sa područja Šar-planine. Zmije sa ovog područja mogu biti nešto krupnije i imati specifičnije, živopisnije šare zbog prilagođavanja visokoplaninskom staništu, ali je u pitanju ista vrsta sa istim karakteristikama otrova.

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