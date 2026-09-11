Egzotični reptil sunčao se na obali reke u blizini Kirhrota, u bavarskom okrugu Štraubing-Bogen.

Žena je odmah shvatila da pred njom nije zmija karakteristična za ovo područje. Ostala je pribrana, pozvala policiju i obavestila sina, a na lice mesta ubrzo su stigli i pripadnici vatrogasne jedinice.

Policija konsultovala stručnjaka

Patrola obližnje stanice saobraćajne policije brzo je stigla na obalu Dunava. Policajci su se zatim konsultovali sa stručnjakom za reptile kako bi utvrdili o kojoj vrsti zmije je reč i kako da joj bezbedno priđu.

Ubrzo je potvrđeno da je pred njima anakonda – snažna zmija udav poreklom iz reka i močvara Južne Amerike. Foto: Jutjub printskrin/ExtinctZoo

Pošto nisu imali specijalizovanu opremu za hvatanje tako velikog reptila, vatrogasci su morali da improvizuju.

Plastičnu kutiju koja se inače koristi za odlaganje veša pretvorili su u privremeni terarijum, brisač su iskoristili kao kuku za hvatanje zmije, dok su debele kožne rukavice iz opreme za disanje poslužile kao zaštita.

Policajac uhvatio anakondu

Jedan od policajaca uspeo je da uhvati zmiju i bezbedno je smesti u improvizovani kontejner, iako nije imao iskustva sa hvatanjem ovako opasnih životinja.

Intervencija je mogla da bude veoma rizična jer anakonde, iako nisu otrovne, predstavljaju izuzetno snažne zmije stezače i mogu agresivno da reaguju ukoliko se osete ugroženo.

Ova životinja je, međutim, ostala potpuno mirna.

– Bila je sasvim opuštena i dozvolila je policajcu da je bezbedno i vešto uhvati, iako on nije iskusan hvatač zmija – naveli su vatrogasci.

Anakonda je najpre odvezena u policijsku stanicu, a zatim prebačena u Centar za spasavanje reptila u Minhenu.

– Anakonda se sada nalazi na uobičajenim karantinskim pregledima i za sada se pokazala kao veoma mirna i pitoma – saopštili su iz centra.

Mogu da narastu do šest metara

Anakonde žive u rekama i močvarama Južne Amerike, posebno na području Amazona. Pojedini primerci mogu da narastu do šest metara i dostignu težinu od oko 100 kilograma.

Hrane se vodenim pticama, glodarima i drugim životinjama koje savladavaju obavijanjem snažnog tela oko plena.

NJihovo držanje u zatočeništvu izuzetno je zahtevno. Potrebni su im veliki, zagrejani terarijumi sa bazenom ili drugim vodenim prostorom, dok troškovi njihovog održavanja mogu da iznose nekoliko stotina evra mesečno.

Zbog toga je držanje anakondi u Nemačkoj i Austriji često dozvoljeno samo pod veoma strogim uslovima.

Gde je vlasnik?

Spasioci sumnjaju da je anakonda pobegla iz zatočeništva, a ne da ju je vlasnik namerno ostavio pored Dunava.

– Životinja deluje kao da je u prilično dobrom zdravstvenom stanju. Zato pretpostavljamo da je pobegla, a ne da je napuštena – objavili su spasioci na Fejsbuku.

Sada se traga za vlasnikom zmije, koji je pozvan da se javi i preuzme životinju. Nadležni, međutim, strahuju da će ga biti teško pronaći.

Pošto se anakonde smatraju potencijalno opasnim životinjama i u Bavarskoj mogu da se drže samo u retkim i izuzetnim slučajevima, postoji mogućnost da vlasnik neće želeti da se javi kako bi izbegao odgovornost.

– Ako imate bilo kakvu informaciju ili znate nešto o poreklu ove životinje, slobodno nam se obratite – poručili su iz spasilačkog centra.

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