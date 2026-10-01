Na njima su primećene neobične šipke nalik "brkovima", čija je namena da aktiviraju bojevu glavu drona kada on dodirne čak i tako tanak objekat kao što je visokonaponski kabl.

Ova do sada neviđena modifikacija primećena je nakon što je ukrajinski dobrovoljac Sergej Sternenko objavio snimak drona. Foto: serhii_flash/Telegram

Šipke se pružaju napred iz nosa letelice i po svemu sudeći, služe kao kontaktni okidači, omogućavajući da se bojeva glava aktivira u trenutku kada dron dodirne žicu.

- Ovo je "Šahed" sa brkovima, sa specijalizovanom bojevom glavom za napade na visokonaponske dalekovode. Najverovatnije su brkovi dodati kako bi zatvorili kontakt i aktivirali bojevu glavu pri udaru u male ciljeve, poput dalekovoda - napisao je Sternenko.

Prema navodima portala Defence Blog, slična konfiguracija primećena je i na drugoj lokaciji, što ukazuje da ova modifikacija možda nije ograničena samo na jedan eksperimentalni dron.

Razlog za ovakav dizajn je jednostavan. Standardni udarni upaljač najbolje funkcioniše kada dron udari u čvrst objekat. Međutim, električni kabl predstavlja neuobičajeno težak cilj - tanak je, visi u vazduhu i letelica može jednostavno da ga zakači, a da pritom ne nastane dovoljno snažan udar koji bi aktivirao bojevu glavu. Foto: serhii_flash/Telegram

Sličan problem predstavlja i dalekovodni stub, jer se veliki deo njegove konstrukcije sastoji od otvorene rešetke.

Šipke koje vire iz prednjeg dela drona praktično povećavaju površinu za kontakt, omogućavajući kablu da aktivira oružje pre nego što trup letelice prođe kroz njega.

"Brkovi" su, po svemu sudeći, samo deo šireg ruskog nastojanja da mlazne dronove prilagodi upravo za napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

Nova specijalizovana bojeva glava

Dan ranije, savetnik ukrajinskog predsednika za odbrambene tehnologije Sergej Beskrestnov poznatiji kao "Fleš" objavio je da je Rusija prvi put upotrebila specijalizovanu kumulativnu bojevu glavu za presecanje konstrukcija, poznatu kao KRSN, na mlaznom dronu. NJen cilj nije prvenstveno da izazove snažnu eksploziju, već da preseče čvrste metalne konstrukcije.

Prema Beskrestnovu, KRSN se sastoji od glavnog punjenja težine 40 kilograma, uz još četiri dodatna udarna modula. Zbog toga je posebno pogodna za presecanje čeličnih nogu dalekovodnih stubova ili konstruktivnih elemenata mostova. Foto: militarywatchmagazine.com

Ranije su se pojavili izveštaji da je u mlaznim napadačkim dronovima korišćenim tokom napada na Kijev i druge regione pronađeno gotovo 100 komponenti stranog porekla, izjavio je Vladislav Vlasjuk, komesar ukrajinskog predsednika za politiku sankcija.

Među identifikovanim delovima nalaze se komponente proizvedene u Sjedinjenim Američkim Državama, Kini, Tajvanu, evropskim zemljama, Nemačkoj i Japanu.

(United24media)

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