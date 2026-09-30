Glečer Triglav, ispod najvišeg vrha Slovenije, zbog visokih temperatura sveo se na svega nekoliko kvadratnih metara i mogao bi potpuno da nestane do kraja ovogodišnje sezone topljenja, saopštili su istraživači.

Istraživači Geografskog instituta ''Anton Melik'' prate glečer od 1946. godine.

Pre deset godina zauzimao je površinu od oko jednog hektara, dok je njegov preostali deo sada dug oko pet metara, a najdeblji deo svega pola metra. Mikel Bilbao / VWPics / Profimedia

Temperature znatno iznad proseka

Prosečna temperatura na meteorološkoj stanici Kredarica u septembru bila je više od tri stepena viša od proseka za period od 1991. do 2020. godine, dok su dnevne temperature poslednjih dana prelazile 12 stepeni.

Slična odstupanja zabeležena su i u junu i avgustu.

- Ovogodišnja sezona topljenja gotovo sigurno će biti najtoplija od 1955. godine, a ujedno i poslednja - rekao je Miha Pavšek iz Geografskog instituta.

Povlačenje otkrilo predmete iz prošlosti

Povlačenje glečera tokom godina otkrilo je predmete koje su planinari izgubili, uključujući foto-aparat iz 1918. godine, kao i ostatke aviona srušenog 1989. godine.

Deo pronađenih predmeta izložen je u Slovenačkom alpskom muzeju u Mojstrani. Mikadun / Alamy / Profimedia

Stručnjaci su naveli da se Alpi zagrevaju dva do tri puta brže od globalnog proseka.

Glečer ispod planine Skuta u Kamniško-savinjskim Alpima takođe se smanjuje, a Pavšek očekuje da bi mogao da doživi istu sudbinu kao glečer Triglav.

(Tanjug)

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