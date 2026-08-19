Između ostalog, naveli su da je Jeglič loš glas stekao još 1988, u vreme zalaska socijalističke Jugoslavije.

- Tada je potpisao službenu prijavu koja je dovela do hapšenja (Janeza) Janše – tadašnjeg predsednika vlade. Janša je tada radio kao novinar i podigao veliku prašinu člankom u kojem je razotkrio korupciju u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA). Janša i još nekoliko osoba potom su optuženi za navodnu izdaju vojnih tajni - navodi list.

- Suđenje u LJubljani potom je odigralo ključnu ulogu u mobilisanju slovenačke javnosti protiv JNA, koju su u Sloveniji sve više doživljavali kao okupatorsku silu.

Kako piše nemački list, protivljenje vojsci brzo se pretvorilo u protivljenje Jugoslaviji u celini i dodatno ojačalo slovenački pokret za nezavisnost. To je kulminiralo u junu 1991. otcepljenjem Slovenije od Jugoslavije i posledičnim raspadom zajedničke države.

- Činjenica da je Jeglič uspeo da se uspne na položaj zamenika šefa službe VIS u novouspostavljenoj državi bila je jedna od onih posebnosti slovenačke politike koje su često zbunjivale spoljne posmatrače. Nakon što je Jeglič poveo zaveru za smenu svog tadašnjeg nadređenog u obaveštajnoj agenciji – i nakon što je njegovo ime bilo povezano sa skandalom zbog investicione prevare – nestao je iz javnosti, a zatim se ponovo pojavio u Rusiji - navodi list.

Foto: WOLFGANG JANNACH/AFP/Profimedia

Romantična veza sa Jegličem

Dodali su i reakciju Kancelarije predsednice, iz koje su poručili da predsednica ne može da komentariše privatni život svoje prijateljice, ali može da potvrdi da su se Krivoluckaja i Jeglič upoznali dok je on radio za slovenačke kompanije u Rusiji, između ostalog za Gorenje.

- Ništa od toga ne ukazuje na to da je Pirc Musar učinila bilo šta nezakonito. Ali ovi će izveštaji slovenačkoj javnosti verovatno još neko vreme zaokupljati pažnju - istakli su.

Austrijska novinska agencija APA i medijska kuća Dnevnik istražili su prošlost Viktorije Krivoluckaje u ruskim bazama službenih podataka te su, između ostalog, utvrdili da se njeno ime pojavljuje zajedno sa bivšim, ozloglašenim zamenikom šefa prve slovenačke obaveštajne službe VIS-a, Romanom Jegličem, koji, kako se čini, takođe ima rusko državljanstvo.

Otkrili su da su 2009. bili prijavljeni na istoj adresi, u istom stanu u stambenoj zgradi u Krasnojarsku u Sibiru. Kasnije je Kancelarija predsednice saopštila da je Krivoluckaja svojevremeno bila u romantičnoj vezi sa Jegličem, što je za emisiju 24ur zvečer potvrdila i sama Krivoluckaja. Pritom je naglasila da nikada nije sarađivala sa stranim obaveštajnim službama. Foto: STR/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

APA i Dnevnik takođe su utvrdili da je Pirc Musar, pre nego što je postala predsednica, više puta putovala po Rusiji sa Krivoluckajom, između ostalog i nekoliko nedelja pre početka rata u Ukrajini. Prema dostupnim podacima, od 2015. godine zajedno su bile u Rusiji najmanje sedam puta. Tamo su, navodno, dočekale i Novu godinu 2022.

Da je pre stupanja na dužnost predsednica zaista više puta boravila u Rusiji, potvrdili su i u njenoj Kancelariji, ali su naglasili da je tamo „uvek bila kao turistkinja, sa porodicom i prijateljima“.

Česti boravci Pirc Musar u Rusiji, pa i neposredno uoči rata

Nemački list FAZ u članku pod naslovom „Šta je predsednica Republike Slovenije tako često radila u Rusiji“ piše i o tome da se Nataša Pirc Musar zbog izveštaja o svojim putovanjima u Rusiju i kontaktima koje je tamo održavala našla u nezgodnom položaju. Razotkrivanja APA-e i Dnevnika odnose se, doduše, na period pre njenog ulaska u politiku.

- Pirc Musar, koja je studirala pravo i radila kao televizijska voditeljka, 2022. godine izabrana je na najvišu dužnost u državi i tako postala prva žena na tom položaju. I pre toga bila je poznata osoba u domovini: javnu prepoznatljivost stekla je kao advokatica američke prve dame Melanije Tramp u predmetima povezanim sa zaštitom njenog brenda. U domaćoj političkoj javnosti, međutim, slovi kao protivnica konzervativnog premijera Janeza Janše, koji poslednjih nekoliko meseci vodi državu - pišu. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U nastavku se pozivaju na navode APA-e i Dnevnika prema kojima se putovanje Pirc Musar u Rusiju odvilo tokom novogodišnjih praznika na prelazu iz 2021. u 2022. godinu. To je bio period u kojem su ruske pripreme za obimnu invaziju na Ukrajinu već bile u završnoj fazi, a pretnja ratom bila je predmet javnih rasprava.

- Iako je ulazak Pirc Musar u politiku tada već bio moguć scenario, još nije bio službeno potvrđen: posledično su njen let u Moskvu i boravak u Rusiji od 26. decembra 2021. do 7. januara 2022. bili privatne prirode - napisali su.

Ipak, istraga agencije i medija ukazuje na to da je Krivoluckaja, koja je rođena u Krasnojarsku i ima dvojno državljanstvo, pratila Pirc Musar između 2015. i 2022. godine na najmanje šest drugih putovanja u Moskvu ili Sankt Peterburg. Da je predsednica privatno više puta boravila u Rusiji, potvrdili su i u njenoj Kancelariji. Pirc Musar je pak, kako ističu u FAZ-u, izričito rekla da je Krivoluckaja njena „najbolja prijateljica“, kako prenosi Siol.net.

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