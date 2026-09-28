Bizaran slučaj dogodio se u Zagrebu. Davor je, prema presudi, bez znanja i odobrenja podstanarke ušao u svoj stan, u kojem je sa svojom decom živela žena s kojom je sklopio ugovor o najmu stana u decembru, i to na godinu dana.

Foto: Depositphotos/alexeys

 

– Za vreme dok podstanarka nije bila u stanu, otključao je vrata i ušao u stan pokazujući ga potencijalnim kupcima radi prodaje.

– Time je izvršio krivično delo protiv privatnosti – narušavanjem nepovredivosti doma i poslovnog prostora – ističe sutkinja u nepravosnažnoj presudi.

Podstanarka je nakon toga podnela krivičnu prijavu. Na sudu su izvedeni svi dokazi, među ostalim i SMS poruka koju joj je Davor poslao. Sutkinja je zaključila da je vlasnik stana kriv za pomenuto krivično delo.

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Osuđen je na tri meseca zatvora uslovno i mora da plati 100 evra troškova krivičnog postupka. Presuda je nepravosnažna i na nju se može žaliti u zakonom predviđenom roku.

(Telegraf.rs)

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