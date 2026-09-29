Direktor CIA DŽon Retklif upozorio je ruske zvaničnike da bi ruska ekonomija mogla da doživi kolaps nalik sovjetskoj krizi ukoliko se rat nastavi, objavio je nemački list Frankfurter algemajne cajtung (FAZ) 26. septembra.

Visoki diplomata upoznat sa brifingom koji je CIA održala za partnerske zapadne službe nakon Retklifove posete Moskvi krajem avgusta rekao je za FAZ da je upravo obaveštajna procena bila glavna svrha njegovog putovanja. Foto: Pool via CNP/Shutterstock Editorial/Profimedia

- Rusija gubi rat - opisao je diplomata zaključak američke procene.

Raniji izveštaji već su ukazivali da je Retklif Moskvi preneo sumornu procenu sve lošijeg vojnog i ekonomskog položaja Rusije, nakon čega je ruski predsednik Vladimir Putin navodno otkazao planirani sastanak sa njim.

Najnoviji izveštaj FAZ donosi dodatne detalje o ekonomskom upozorenju koje je preneto tokom posete.

Prema pisanju nemačkog lista, američka procena pravila je razliku između trenutne vojne situacije Rusije i njenog dugoročnog ekonomskog položaja. Američke obaveštajne službe navodno smatraju da se stanje na bojnom polju kreće ka pat-poziciji, ali istovremeno zaključuju da Rusija ekonomski ne može dugoročno da izdrži rat. Foto: Ron Sachs/CNP/SplashNews.com/Splash/Profimedia

- Ekonomija će se urušiti, baš kao što se dogodilo Sovjetskom Savezu na kraju Hladnog rata - rekao je diplomata za FAZ, opisujući procenu predstavljenu Moskvi.

Vašington poslao poruku Putinu: "Pregovarajte!"

Upozorenje je, prema izveštaju, bilo direktno povezano i sa američkom politikom prema Ukrajini. Vašington je želeo da Moskva shvati da ova procena oblikuje njegov pristup ratu i da će položaj Rusije vremenom slabiti.

Putin zato ne bi trebalo da očekuje da će američki predsednik Donald Tramp na kraju napustiti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, navodi FAZ.

Američka poruka Moskvi bila je jednostavna: "Pregovarajte!" Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Profimedia

FAZ navodi da je ova procena uticala i na način na koji pojedini evropski zvaničnici tumače nedavne diplomatske poteze Vašingtona prema Rusiji, uključujući Trampov poziv Putinu da u decembru prisustvuje samitu G20 u Majamiju.

Pritisak na rusku ekonomiju vidljiv je i u građevinskom sektoru, gde je broj bankrota do početka septembra porastao za 41 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Potražnja za stambenim nekretninama naglo je pala u više regiona, dok se investitori suočavaju sa visokim troškovima zaduživanja, inflacijom i rastućim dugovima.

(United24media)

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