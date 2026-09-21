Francuska i Slovačka uspele su da izdejstvuju uklanjanje dvojice ruskih oligarha sa liste sankcija Evropske unije, u poslednjem pokušaju članica da postignu kompromis i izbegnu da hiljade osoba povezanih sa Kremljom budu skinute sa sankcione liste.

Dogovor o ukidanju sankcija rusko-uzbekistanskom tajkunu Ališeru Usmanovu i rusko-izraelskom milijarderu Mihailu Fridmanu trebalo bi formalno da bude odobren do 20 časova u ponedeljak. Aktuelne sankcije EU, za čije je produženje potrebna jednoglasna saglasnost svih 27 članica, isticale su u utorak. Foto: Depositphotos/psychoshadow

Prošle nedelje postojeći režim sankcija produžen je za samo sedam dana kako bi ambasadori država članica dobili dodatno vreme za postizanje dogovora.

U zamenu za skidanje dvojice milijardera sa liste, Pariz i Bratislava pristali su da se period važenja postojećeg režima sankcija produži sa šest na 36 meseci.

Francuska tražila skidanje Usmanova sa liste

Francuska je posebno insistirala na ukidanju sankcija Ališeru Usmanovu, a diplomate tvrde da je taj potez povezan sa pokušajima da se obezbedi oslobađanje dvojice francuskih državljana koji se nalaze u Azerbejdžanu, kroz razmenu zatvorenika čiji su detalji obavijeni velom tajne. Foto: Piotr Łatacha/Alamy/Profimedia

Slovačka, koja već duže vreme zahteva skidanje Mihaila Fridmana sa sankcione liste, potom je zatražila da i taj milijarder bude uklonjen sa liste ukoliko sankcije budu ukinute Usmanovu.

(Kurir)

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